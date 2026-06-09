Banki alkalmazottnak adta ki magát, közel 47 millió forintot csalt ki egy váci férfi

Szerző: MTI/Gondola

2026. június 9. 16:38

Telefonos csalással csaknem 47 millió forintot emeltek le egy sértett bankszámlájáról. A rendőrök elfogták és letartóztatták a 22 éves váci férfit.

Telefonbeszélgetés során banki alkalmazottnak adta ki magát egy 22 éves váci férfi, és a gyanú szerint csaknem 47 millió forintot emelt le egy sértett bankszámlájáról. A férfit letartóztatták – közölte a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság kedden a rendőrség honlapján.

A nyomozás adatai szerint a férfi április végén hívta fel a sértettet, és azt állította, hogy kiberbiztonsági munkatársként telefonál, mert gyanús pénzmozgásokat észleltek a bankszámlán.

A sértettet arra kérte, hogy töltsön le egy víruskereső programot, aminek eleget tett. Nem sokkal később észrevette, hogy a telefonbeszélgetés ideje alatt négy részletben csaknem 47 millió forintot emeltek le a bankszámlájáról.

Az ügy felderítését a váci rendőrök kezdték meg, akik adatokat gyűjtöttek, tanúkat hallgattak ki, és feltárták a csalás körülményeit.

A nyomozás során eljutottak egy 18 éves nőhöz, akit gyanúsítottként hallgattak ki. Az eltűnt pénzből ugyanis 7 millió forint az ő bankszámlájára érkezett.

A rendőrök később azonosították a 22 éves férfit is. Az információk szerint a nő kérte meg őt arra, hogy nyisson számára egy bankszámlát. A férfi lefotózta a nő okmányait, majd ügyintézés céljából bement a bankba.

Később azt állította, hogy a számlanyitás nem sikerült, a nyomozás adatai szerint azonban több ember nevére is bankszámlákat nyitott, majd a csalásokból származó összegeket ezekre utalta át.

A férfi ellen elfogatóparancsot adtak ki. Május 27-én a fehérgyarmati rendőrök egy igazoltatás során fogták el.

A közlemény szerint pénzmosás bűntette miatt gyanúsítottként hallgatták ki, őrizetbe vették, majd a bíróság elrendelte a letartóztatását.

A rendőrség ismét felhívta a figyelmet arra, hogy a banki ügyintézők telefonon soha nem kérik ügyfeleiket pénz utalására, és alkalmazások telepítését sem kérik.