Barsi Balázs ferences atya kapta a Polgári Magyarországért Alapítvány életműdíját

Szerző: Gondola

2025. december 16. 09:08

Barsi Balázs ferences atya vette át a Polgári Magyarországért Alapítvány díját 2025. december 15-én Budapesten, a Budavári Lovardában. A kitüntetést Kövér László, az Országgyűlés elnöke adta át, aki beszédében hangsúlyozta: kereszténység nélkül nincs demokrácia, jogállam és emberi méltóság, és Európa jövőjét is a keresztény értékek megőrzésétől tette függővé.

Kövér László szerint a magyar államiság Szent István óta azon az elven nyugszik, hogy Isten, haza és család elválaszthatatlan egységet alkot, nem politikai jelszóként, hanem történelmileg igazolt létalapként. Úgy fogalmazott: a 20. század materializmusa és a 21. század liberális relativizmusa egyaránt Isten tagadásához vezet, ami társadalmi széthullást eredményezhet. A nácizmus és a kommunizmus példájára utalva figyelmeztetett: Európa jövője azon múlik, képes-e megmaradni keresztény civilizációként.

A laudáció szerint Barsi Balázs atya legnagyobb érdeme, hogy életművével és személyes példájával azt tanítja: az ember nem menekülni hivatott a világ elől, hanem menedékké válni a hit, a remény és a szeretet által. Kövér László kiemelte az atya alázatát, szerénységét és rendkívül gazdag lelkipásztori, tudományos és tanítói életútját.

Barsi Balázs atya fiatalon lépett be a ferences rendbe, pappá szentelése után tanulmányait és oktatói munkáját itthon és külföldön folytatta, több évtizede tart lelkigyakorlatokat és konferenciabeszédeket, számos egyházi közösséget vezetett, könyveinek száma meghaladja a nyolcvanat. Munkássága az egyház keretein túl is széles körben hatott.