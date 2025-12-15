Szerző: Blikk gondola.hu

2025. december 15. 14:37

Rács mögött marad Bródy János fia, elutasították a fellebbezését.

Az ügyészséggel kötött alku eredményeként két év letöltendő börtönbüntetésre ítélték Bródy János fiát, Miklós Dánielt az Egyesül Államokban. Az egykori szoftverfejlesztő mérnököt azért csukták le, mert azzal állt bosszút korábbi munkahelyén a kirúgásáért, hogy kódokat törölt le a bank számítógépéről, 220 ezer dolláros (70 millió forintos) kárt okozva ezzel – írja a Blikk. Az ifjabbik Bródy szerint a vele szemben lefolytatott eljárás tele volt jogi hibákkal, illetve a koronatanú is hazudott. Ezért fellebbezett, ám nem járt sikerrel.