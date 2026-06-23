Dócs Dávid szerint újabb azbesztszennyezést találtak Nógrádban

Szerző: MTI/Gondola

2026. június 23. 10:38

Nógrádban bukkant újabb, helyben ökológiai katasztrófával fenyegető azbesztszennyezésre a Mi Hazánk Mozgalom egyik politikusa – erről beszélt keddi budapesti sajtótájékoztatóján Dócs Dávid, az ellenzéki párt alelnöke és országgyűlési képviselője.

Dócs Dávid elmondása szerint az egykori petőfibányai azbesztgyár felszámolásakor jelentős mennyiségű veszélyes anyag került a földbe és a levegőbe, ami Petőfibánya, Lőrinci és Selyp lakóinak egészségét is veszélyeztetheti.

A politikus hangsúlyozta, hogy a gyár működésének évtizedei alatt a környéken szórták szét az üzemi hulladékot, a létesítmény épületeit pedig a felszámolás során robbantással semmisítették meg. Állítása szerint ezzel rákkeltő anyag került a levegőbe.

Dócs Dávid közölte, hogy az ügyben feljelentést tettek. Tájékoztatása szerint a hatósági megállapítás körülbelül ötven köbméternyi környezetbe került azbeszthulladékról szól, ugyanakkor saját becsléseik alapján ennél legalább egy nagyságrenddel nagyobb mennyiségű veszélyes anyag lehet érintett.

A Mi Hazánk alelnöke jelezte: nem a hivatalban lévő kabinetet teszik felelőssé a történtekért, ugyanakkor álláspontjuk szerint a mindenkori magyar kormány feladata, hogy az ilyen helyzetek kialakulását megakadályozza.