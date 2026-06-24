Feltételezett robbanótest miatt lezárták a Tornyiszentmiklós és Dobri közötti utat

Szerző: MTI/Gondola

2026. június 24. 14:34

Közműépítés során talált feltételezett robbanótest azonosítása miatt lezárták a Tornyiszentmiklóst és Dobrit összekötő utat – közölte szerdán az MTI-vel a Magyar Honvédség tűzszerész ügyelete.

A tájékoztatás szerint Zala vármegyében, a Tornyiszentmiklóst és Dobrit összekötő 7538-as úton csőtörés javítása közben bukkantak a feltételezett robbanótestre.

A rendőrség a tűzszerészeti azonosítás idejére mintegy 300 méteres szakaszon lezárta az utat.