Fidelitas: nem fogunk meghalni Ukrajnáért, hanem élni fogunk Magyarországért

Szerző: mti

2025. november 16. 09:04

"Innen üzenjük Ruszin-Szendi Romulusznak és a komplett Tisza pártnak, mi nem fogunk meghalni Ukrajnáért, hanem élni fogunk Magyarországért" - hangsúlyozza a Fidelitas az MTI-hez eljuttatott közleményében, amelyet szombati kongresszusának megtartását követően adott ki.

Ebben ismertetik a szervezet kongresszuson elfogadott politikai nyilatkozatát, amelyben megfogalmazzák: "a veszélyek korát éljük, a szomszédunkban mintegy két és fél éve dúl az orosz-ukrán háború, ami eddig is rengeteg emberáldozattal járt". Kiemelik, hogy a háború kitörése óta "a brüsszeli politikusok a háború folytatását támogatják, pénzt és fegyvereket küldenek Ukrajnának, sőt, már katonákat is feláldoznak Ukrajnáért".

A Fidelitas szerint azonban a magyarok egyetlen célja, hogy kimaradjanak a háborúból. Ám "ezt nem mindenki gondolja így , a hazai ellenzéki politikusok nyíltan háborúpártiak és kérdés nélkül támogatják a háborút" - hívják fel a figyelmet, utalva arra, hogy "korábban csak a pénz- és fegyverküldést szorgalmazták, mára pedig oda jutottunk, hogy a Tisza Párt politikusa, Ruszin-Szendi Romulusz visszahozná a kötelező sorkatonaságot, a magyar fiatalokat pedig kérdés nélkül berántaná a háborúba".

A Fidelitas a nyilatkozatban úgy fogalmaz: "ha a Tisza Párt kerülne hatalomra, akkor mi egy tőlünk teljesen független háborúban, egy lövészárok mélyén végeznénk".

Hozzátették: hazánk történelméből pontosan tudható, milyen áldozatokkal jár egy háború. Az első és második világháborúban több mint egymillió magyar veszett oda a frontokon - idézték fel, megjegyezve: ennek a hatását a mai napig érezni demográfiai szempontból is.

"Ha az akkori fiatal honvédek nem estek volna el, ők ma már többunokás nagyszülők lennének" - írták, egyben hangoztatták kiállásukat a magyar fiatalokért, hogy "ekkora veszteség többé ne érhesse hazánkat".

A Fidelitasnak minden élet számít, de "a Tiszának annál kevésbé" - szögezték le., kijelentve, hogy a szervezetük nemet mond a kötelező sorkatonaságra. A családalapításban látják a jövőt, nem pedig a lövészárokban; nem a gépfegyvert akarják a kezükben fogni, hanem a már megszületett, vagy születendő gyermekeiket - rögzítették.

Innen üzenjük Ruszin-Szendi Romulusznak és a komplett Tisza pártnak, mi nem fogunk meghalni Ukrajnáért, hanem élni fogunk Magyarországért - jelentették ki a nyilatkozatban a közlemény szerint.