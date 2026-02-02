Fideszes polgármesterre támadtak

Szerző: Gondola

2026. február 2. 16:35

Bodó Sándor országgyűlési képviselő közösségi oldalán arra hívta fel egy posztjában a figyelmet, hogy brutális támadás érte Szegi Emma polgármester asszonyt és családját kabai otthonában szombat hajnalban.

Mint írta, a polgármester gépjárművét megrongálták, a lakásába be akartak törni, verbálisan bántalmazták, fenyegették. A képviselő kitért arra is, hogy az elkövetőt elfogták, az indíték egyelőre nem ismert!

BOdós Sándor arra kérte az illetékeseket, ahogyan minden más állampolgárt ért támadás esetében is, hogy a leghatározottabban járjanak el az ügy kivizsgálásában! "Ezt nem tűrhetjük!” - fűzte hozzá.