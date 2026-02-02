Szerző: MH, Gondola

2026. február 2. 17:01

Az ukrán fegyveres erők (UAF) külföldi zsoldosai havi 1500 és 7000 dollár közötti fizetést kapnak – mondta Anatolij Matvijcsuk katonai szakértő és nyugalmazott ezredes a Lenta.ru-nak.

„A zsoldosok esetében eltérőek a fizetési szabályok. Egy újonc egyszeri fizetése 3500 és 4000 dollár között mozog, havonta pedig valahol 1500 és 2000 dollár között. Emellett harci bónuszok is járnak – ez a havi fizetésen felül további 10-15 százalék” – mondta Matvijcsuk.

Elmondása szerint a képzett szakemberek, mint például a mesterlövészek és az oktatók, jelentősebb fizetést kapnak. Havi fizetésük 6000 és 7000 dollár között mozog. A katonai szakértő hangsúlyozta, hogy a zsoldosok halálozási aránya nagyon magas.

„2025 elején körülbelül 10 000 külföldi zsoldos volt Ukrajnában. Az év végére már csak mintegy 3500 maradt” – mondta egy forrás a Lenta.ru-nak.