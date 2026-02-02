A terrorpolitizálástól sem riad vissza a brüsszeli kompánia

Szerző: Molnár Pál

Ami a süllyedést illeti: lehet annál mélyebbre süllyedni, mint hogy háborúval fenyegetik az Európai Unió békés polgárait, napi szinten uszítanak és tevőlegesen is háborúra készülődnek? Van ennél Leyebb?

Orbán Viktor a hatvani gyűlésen elmondta: olyat még nem látott, és nem is lehet elfogadni, ami Gyöngyösön történt, hogy bűnözők, bandába szerveződve, egy párt megbízásából csináljanak balhét egy rendezvényen azért, hogy megfélemlítsék a fideszeseket. Hangsúlyozta: emberölés, rablás, lopás, kényszerítés, szexuális erőszak szerepel a Tisza Párt által odaküldött emberek bűnlajstromán, "némelyiknek több bűncselekmény van a rovásán, mint ahány éves". Kövesdi Károly Európa-érmes publicistát kérdezte a Gondola.

- Szerkesztő úr, a 36 éves demokrácia kifejleteként az egyik politikusi garnitúra olyat csinált, amitől annak idején a kommunisták is távol tartották magukat. Mi jöhet még?



Attól függ, milyen időszakra gondolunk az „annak idején” korszakkal. Tény, hogy a Kádár-rezsim puhának tartott diktatúrája idején az ilyen módszerek már távol álltak tőlük, kivéve, ha még egy-két „talonban maradt lázadót” ki kellett végezni. Ezzel szemben

a múlt század eleji kommunisták (kommünárok) rémtettei igencsak rányomták a bélyegüket a magyar történelemre.

A nemzetvesztő, Lenin elvtárs felszabadító csapatait váró Lenin-fiúk, a halálvonatot üzemeltető bolsevikok sem voltak úriemberek. Szamuelyék népirtása kitörölhetetlenül a génjeinkbe ivódott, hiába próbálták (és próbálják) relativizálni a bolsevik szellemiség közelmúltbeli és mai utódai. Érdekes párhuzam, hogy a legszebb magyar folyó nevét bemocskoló párt annak a miniszterelnöknek, Tisza Istvánnak a nevét is viseli, akit az aljanépből verbuvált bérgyilkosok tettek el láb alól. Mindezek fényében a „mi jöhet még” kérdés megválaszolására

vigyázó szemeink Brüsszelre vessük, hogy mennyit és milyen módszereket engednek meg nekik a Belgiumban székelő tartótisztjeik.

- Az alvilág bevonása a fizikai fenyegetés kialakításába: miért nevezhetjük ezt terrorpolitizálásnak?



A kérdésben benne rejlik a válasz is: ha parlamentáris úton, a demokratikus választások révén nem tudják megkaparintani a hatalmat, nagy a valószínűsége, hogy a legaljasabb módszerekhez sem ódzkodnak hozzányúlni. Érdekes megfigyelni, hogyan változik és radikalizálódik az Orbán- és Fidesz-ellenes erők eszköztára.

Először „szeretetországot” emlegetnek, majd a templomból kifelé jövő híveket zaklatják, később, ahogy fogy a levegő körülöttük, elcsalt választást kürtölnek világgá, most pedig eljutottak arra a pontra, hogy a bűnözőket is aktivizálják.

Mi ez, ha nem terrorpolitizálás, az ellentábor, a békés polgári többség fenyegetése? A példa egyébként adott: egy brüsszeli politikus néhány éve (sajnos nem tudom felidézni, ki is volt az a gazember) kerek-perec kijelentette, a magyar polgári kormány megdöntésére minden eszköz megengedhető. Így hát ne legyenek illúzióink, de őrizzük meg a hidegvérünket, és ne üljünk fel a provokációknak. A bűnözők megregulázására pedig ott vannak a rendvédelmi szervek, amelyek arra hivatottak, hogy megvédjék a magyar embereket.

- Az Európai Unió vezetősége keblére ölel egy telefontolvajt, kiszabadít a börtönből egy utcai bandatagot, amely utcai banda vaseszközzel vert ártatlan polgárokat. Hová süllyedhet még ennél is mélyebbre az Európai Unió vezetősége?



Ennél mélyebbre csak akkor süllyednének, ha bevonulnának Magyarországra „rendet csinálni” (amihez szerencsére sem eszközük, sem bátorságuk), vagy kiprovokálnának egy Kassa bombázásához hasonló akciót, amivel megpróbálnák Magyarországot belerángatni egy konfliktusba. Sajnos, az elmúlt három-négy év történéseit látva még ezt az eshetőséget sem lehet teljesen kizárni. Amúgy

már szinte minden eszközt bevetettek, a jogot és az európai jogrendet számtalanszor sárba tiporták, a hazugságok és rágalmak Pandora-szelencéjét már rég kinyitották, hiszen a kontinenst terhelő számtalan baj helyett szinte heti rendszerességgel ekézik Magyarországot.

Céljaik elérésére (ismét, immár sokadszor) találtak egy figurát, aki által szeretnék megkaparintani Magyarország fölött a fennhatóságot. Ami azonban a süllyedést illeti: lehet annál mélyebbre süllyedni, mint hogy háborúval fenyegetik az Európai Unió békés polgárait, napi szinten uszítanak és tevőlegesen is háborúra készülődnek? Van ennél Leyebb?

