"Csak a kereszténydemokráciának van jövője" - Latorcai Csaba: a KDNP 110 településen lesz jelen a választásokig

Szerző: Gerzsenyi Krisztián

2026. február 2. 17:34

Az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség (IKSZ) országos küldöttgyűlésének megnyitója után Latorcai Csabával, a KDNP ügyvezető alelnökével, közigazgatási és területfejlesztési miniszterhelyettessel beszélgettünk. Az interjúban szó esett az IKSZ megerősödéséről, az országjárás tapasztalatairól, a kampány elmérgesedő hangulatáról, valamint Budapest törvényes működésének kérdéseiről.

– Egy évvel ezelőtt új vezetése lett az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetségnek. Hol tart most a KDNP ifjúsági szervezete?

– Az elmúlt egy évben egyértelműen azt látom, hogy az IKSZ „izmot növesztett”. Sorra alakultak meg a helyi szervezeteik, különösen az egyetemi városokban. Ez azért örömteli, mert rácáfol mindarra, amit az ellenfeleink próbálnak elhitetni: hogy a kereszténység és a kereszténydemokrácia idejétmúlt. Ha fiatalok százai vállalják nyíltan a kereszténydemokrata identitásukat, az azt mutatja, hogy igenis van jövőnk – sőt, mi úgy gondoljuk, hogy

csak a kereszténydemokráciának van jövője.

Arra biztattam most is a küldöttgyűlés résztvevőit, hogy ifjú hévvel merjenek szembeszállni mindazzal, ami tagadja a kereszténységet.

Mi a békét képviseljük a háborúval szemben, védjük ezeréves keresztény kultúránkat a kritikátlan migrációval szemben, és hisszük, hogy az isteni teremtés rendje – hogy valaki férfinak vagy nőnek születik – nem cserélgethető ideológiák szerint.

Egyre több fiatal csatlakozik hozzánk, egyre többen állnak ki a béke, a keresztény értékek és a normalitás kultúrája mellett.

– Halmay Gábor elnök úr bejelentette, hogy az IKSZ országjárásba kezd. A KDNP tavaly indította el saját országjárását teadélutánok formájában. Nemrég Miskolcon jártak. Milyen tapasztalatokat szereztek?

– Ezek a teadélutánok kiváló lehetőséget adnak arra, hogy személyesen találkozzunk a keresztény gondolkodású magyar emberekkel, és megismerjük az őket foglalkoztató problémákat. Mi kereszténydemokraták a mindennapok embereinek pártja vagyunk, különösen a legelesettebbek gondjait vállaljuk fel.

Számos törvénymódosítás és kormányzati intézkedés is ezekből a találkozásokból nőtt ki.

Ezt a munkát folytatjuk: a választásokig 110 járásközpontban és tízezer fő feletti településen leszünk jelen.

A sikeres kormányzás záloga az, hogy nem az emberekkel szemben, hanem az emberekért politizálunk. Nem kioktatjuk őket, hanem megkérdezzük, mire van szükségük, és a politikánkat az ő érdekeikre építjük.

Az ellenfeleink ezzel szemben a brüsszeli elképzeléseket képviselik a magyar érdekekkel szemben. Az elmúlt napokban ez kristálytisztán kiderült a Tisza Párt egyik szakpolitikusának nyilatkozataiból is: adóemelésre készülnek, a háború anyagi támogatására készülnek, és még az sem túl nagy ár számukra, ha Magyarország belesodródik a konfliktusba. Mi ezzel szemben a békét és a magyar emberek érdekeit képviseljük.

– Korábban úgy fogalmazott, hogy a Tisza Párt keresztényellenes. Az elmúlt napokban egy tiszás helyi vezető videón rituálisan elégette Rétvári Bence fényképét, amire a KDNP közleményben reagált. Mit gondol erről, és mire számít a kampányban?

– Ki kell állnunk Rétvári Bence mellett, ez nem kérdés. A Tisza Párt egy olyan határt lépett át, amelyre korábban nem volt példa a magyar politikában. Nálunk nem volt szokás politikusok arcképeit égetni – ez inkább keletebbre volt „divat”. Ezzel az erőszakot hozták be a választási kampányba, ami teljes mértékben elfogadhatatlan.

Ez pontosan megmutatja, hogyan gondolkodnak: gyűlöletben és erőszakban. Egy országot azonban így nem lehet vezetni. A történelem már bebizonyította, hogy a gyűlölet politikája a szakadékba visz. Ez is azt mutatja, hogy a Tisza Párt alkalmatlan a kormányzásra.

Közös felelősségünk, hogy elmondjuk az embereknek:

mindaz, amit képviselnek, ellentétes a keresztény tanítással és mindazzal, amit a magyar emberek az elmúlt 15 évben felépítettek.

– Végezetül: régóta tart a vita Budapest vezetése és a kormány között. Lesz jogszerű költségvetése és alpolgármestere a fővárosnak?

– Ezt Karácsony Gergelytől kell megkérdezni. Önmagában botrány, hogy közel két év telt el az önkormányzati választások óta, és még mindig nincsenek tisztázva a működés alapvető kérdései, például az, hogy ki helyettesíti a főpolgármestert a szabadsága idején.

Azt látjuk, hogy mióta a Tisza Párt megjelent a Fővárosi Közgyűlésben, káosz uralkodik. A 2026-os költségvetés törvénytelenségét a kormányhivatal is megállapította. Ez már azt jelzi, hogy rendeleteket sem tudnak jogszerűen megalkotni. Így a város vezetése nem a budapestiek érdekében működik, hanem ellenük.

Amíg nincs rend a törvényes működésben, addig a közszolgáltatások is veszélybe kerülhetnek: jár-e a metró, a villamos, a busz, elszállítják-e a szemetet. Éppen ezért döntött úgy a kormány, hogy biztonsági hálót feszít Budapest alá. Ha a főváros vezetése továbbra is kormányzásképtelen marad, akkor is biztosítani kell, hogy a közlekedés működjön, a közszolgáltatások elérhetőek legyenek, és az élet normális rendben folyhasson. Számunkra a legfontosabbak a budapestiek.