Forma-1 - Folyamatos lesz a rendőri jelenlét a Körmagyaron zajló verseny ideje alatt
Folyamatos lesz a rendőri jelenlét a hétvégi Forma-1-es Magyar Nagydíj ideje alatt, a Hungaroring főbejáratával szemben létesített ideiglenes rendőrőrsön 0-24 órás ügyeletet biztosítanak - tájékoztatta az MTI-t pénteken Szekeres Dominik, a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.
Elmondta, a versenypálya körül
mindenhol rendőri egységek segítik a közlekedést,
de folyamatos lesz a járőrözés is.
A biztosításban részt vevő
több mint ezerfős állomány
munkáját hét külföldi ország rendőrei is segítik.
A lovas, kutyás és motoros rendőrök mellett a gyors reagálás érdekében helikopterrel is figyelik a verseny helyszínét.
Szekeres Dominik hangsúlyozta, hogy más rendezvényekhez hasonlóan most is
a vagyonvédelemre hívják fel a látogatók figyelemét.
A rendőrség azt kéri a vendégektől, hogy mindig zárják be a parkolóban hagyott járművet, húzzák fel az ablakokat, az utastérben
ne hagyjanak őrizetlenül értéktárgyat.
Azt is kérik: mindenki, aki a verseny helyszínére tart időben induljon el, kövesse a rendőri jelzéseket, a kihelyezett táblákat és az azon szereplő utasításokat, illetve csak a kijelölt parkolókat használják.
Hozzátette: a forgalmat a rendőrség egyirányúsította, hogy minél gördülékenyebb legyen a közlekedés és csökkenjen a balesetveszély.