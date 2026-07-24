Forma-1 - Folyamatos lesz a rendőri jelenlét a Körmagyaron zajló verseny ideje alatt

Szerző: MTi/Gondola

2026. július 24. 14:05

Folyamatos lesz a rendőri jelenlét a hétvégi Forma-1-es Magyar Nagydíj ideje alatt, a Hungaroring főbejáratával szemben létesített ideiglenes rendőrőrsön 0-24 órás ügyeletet biztosítanak - tájékoztatta az MTI-t pénteken Szekeres Dominik, a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.

Elmondta, a versenypálya körül

mindenhol rendőri egységek segítik a közlekedést,

de folyamatos lesz a járőrözés is.

A biztosításban részt vevő

több mint ezerfős állomány

munkáját hét külföldi ország rendőrei is segítik.

A lovas, kutyás és motoros rendőrök mellett a gyors reagálás érdekében helikopterrel is figyelik a verseny helyszínét.

Szekeres Dominik hangsúlyozta, hogy más rendezvényekhez hasonlóan most is

a vagyonvédelemre hívják fel a látogatók figyelemét.

A rendőrség azt kéri a vendégektől, hogy mindig zárják be a parkolóban hagyott járművet, húzzák fel az ablakokat, az utastérben

ne hagyjanak őrizetlenül értéktárgyat.

Azt is kérik: mindenki, aki a verseny helyszínére tart időben induljon el, kövesse a rendőri jelzéseket, a kihelyezett táblákat és az azon szereplő utasításokat, illetve csak a kijelölt parkolókat használják.

Hozzátette: a forgalmat a rendőrség egyirányúsította, hogy minél gördülékenyebb legyen a közlekedés és csökkenjen a balesetveszély.