Halál a Deseda tóban

Szerző: MTi/gondola

2026. július 15. 12:08

Megtalálták a Kaposvárhoz közeli Deseda tóban eltűnt férfi holttestét - közölte a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense az MTI-vel szerdán.

Batta Zsolt Iván elmondta, a rendőrség hétfő este kapott bejelentést arról, hogy

a 63 éves férfit látták elmerülni a tóban.

Hozzátette, a kaposvári rendőrkapitányság közigazgatási eljárás keretében vizsgálja a tragédia körülményeit.



Az elsősorban speciális, műszaki, árvízi, belvízi és magasból való mentéseket végző Kaposvári Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület (KÖTÉL) Facebook-oldalán azt írta, hogy kishajóval, búvárokkal, víz alatti kutatóberendezésekkel kapcsolódott be a férfi keresésébe, amely szerda hajnalban vezetett eredményre.

Az MTI más forrásból úgy értesült, hogy a férfi horgászott.

Beúszott az etetőbójájához, visszafelé azonban elmerült a vízben,

és többé nem bukkant fel.