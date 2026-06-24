Holttestet találtak a tatai Öreg-tóban

Szerző: MTI/Gondola

2026. június 24. 13:39

Kedden az esti órákban egy nő holttestét találták meg a tatai Öreg-tó náddal borított partszakaszán – közölte szerdán az MTI-vel a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője.

Tóth Anikó elmondta, hogy a haláleset kapcsán idegenkezűség és bűncselekmény gyanúja nem merült fel. A rendőrség az ügyet közigazgatási eljárás keretében vizsgálja.

Az MTI információi szerint az elhunytat a tatai rendőrkapitányság vasárnap óta eltűntként kereste.