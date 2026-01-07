Időjárás: extrém hideg, havazás és kiterjedt hófúvás várható

Szerző: Gondola

2026. január 7. 18:36

A HungaroMet Zrt. előrejelzése szerint csütörtökön extrém hideg, havazás és kiterjedt hófúvás nehezítheti az ország nagy részén a közlekedést és a mindennapi életet.

A nyugati határszélen a hőmérséklet hajnalra mínusz 15 Celsius-fok alá csökkenhet, egyes helyeken akár mínusz 20 fokot is mérhetnek.

Szerda délutántól estig elszórtan kisebb havazás fordulhat elő, majd az esti óráktól dél felől újabb csapadékzóna érkezik, amely elsősorban a Tiszántúlon, Borsod térségében és a Tisza mentén okozhat jelentősebb havazást. Ezeken a területeken csütörtök délelőttig általában 2–10 centiméter, a keleti határvidéken akár 10–15 centiméter friss hó hullhat, helyenként ennél is több.

A szél csütörtökre virradóra ismét megerősödik, és az ország nagy részén hófúvás alakulhat ki. Különösen a Dunántúl keleti részén, a középső országrészben és északkeleten várhatók komoly hótorlaszok az óránként 55–65 kilométeres széllökések miatt. A várható veszélyek miatt több vármegyére narancs figyelmeztetést adtak ki hófúvás, Vasra és Zalára pedig citromsárga riasztást az extrém hideg miatt.