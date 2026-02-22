Szerző: MTI

2026. február 22. 13:07

Koncert Plusz címmel indít sorozatot a Pannonhalmi Főapátság, első alkalommal február 27-én várják a közönséget nagyböjti koncertre, monostori sétára és beszélgetésre.

A Stabat Mater - nagyböjti kép, zene, párbeszéd című alkalmon

a nagyböjti koncert középpontjában álló Stabat Mater-darab spirituális és zenei üzenetét ismerhetik meg

az érdeklődők egy bencés szerzetes és egy zenetörténész segítségével - közölték a szervezők az MTI-vel.

A koncerthez kapcsolódó beszélgetésen és monostori sétán Dejcsics Konrád bencés szerzetes és Mácsai János zenetörténész vezeti be a résztvevőket a főapátság gyűjteményében szereplő műalkotások és a zenetörténet világába. A programban a bencés monostor folyosóján és gyűjteményeiben található

két kortárs és két barokk Mária-ábrázolás

elemzése, valamint a Stabat Mater műfaj- és zenetörténeti megközelítése szerepel.

A spirituális és művészeti beszélgetés után az Anima Musicae Kamarazenekar ad hangversenyt Madaras Gergely vezényletével a Szent Márton-bazilikában. A koncerten Győri Noémi fuvolaművész, Kalafszky Adriána szoprán és Megyesi Zoltán tenor közreműködésével hangzik el Johann Sebastian Bach D-dúr szvitje, Georg Philipp Telemann a-moll szvitje és Luigi Boccherini Stabat Mater című darabja.

A közönség a teljes művészeti programra vagy csak a hangversenyre is válthat jegyet.