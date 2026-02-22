Alapjogokért Központ: feleannyi ajánlása sincs a Tiszának, mint amennyit Magyar Péter mondott

Szerző: MTI

2026. február 22. 08:04

A Nemzeti Választási Iroda (NVI) hivatalos adatai szerint

Magyar Péter "biztosan hazudott"

a Tisza Párt jelöltjei által gyűjtött aláírások számáról - írta az Alapjogokért Központ szombaton közösségi oldalán, miután közérdekű adatigénylést nyújtott be az NVI-hez.

A központ, amely Facebook-bejegyzését úgy kezdte, "árad a kamu", felidézte: a Tisza Párt elnöke azt állította, délig már több mint 250 ezer ajánlást gyűjtöttek országosan, az NVI adataiból azonban kitűnik, hogy ennek a számnak a hivatalos zárásig, délután 4 óráig is csak a jóval kevesebb mint fele, 110 ezer aláírás jött össze.

Úgy fogalmaztak, "Magyar Péter nem arról híres, hogy gyakran mond igazat". A központ szerint

a politikus félrevezette már a választóit az európai parlamenti mandátuma átvétele, a mentelmi joga, a párt programja és számtalan más téma kapcsán is.

Az Alapjogokért Központ - a fentiek ismeretében is - közérdekű adatigénylést nyújtott be a Nemzeti Választási Irodához, amelynek adatai alapján "Magyar Péter most sem mondott igazat" - tették hozzá.

Részletezték, a hivatalos adatok szerint a Tisza Párt 16 óráig 13 806 ívet adott le, egy íven pedig legfeljebb nyolc aláírás szerepelhet - a gyakorlatban általában kevesebb. De ívenként 8 aláírással számolva is csak 110 448 ajánlást adhattak le, ami

messze elmarad "a nagy csinnadrattával" bejelentett 250 ezertől.

Ezzel szemben a Fidesz-KDNP 24 523 ívet adott le szombaton, ami nagyságrendileg 196 ezer ajánlást jelent, ez közel 85 ezerrel több, mint a Tiszáé - magyarázták.

Az Alapjogokért Központ úgy értékelt, a "Tisza Párt kezdettől egy

Brüsszelben túlfújt politikai lufi,

amely a látszatról szól. Látszólag párt (miközben inkább digitális mozgalom), látszólag a magyarok mellett áll (miközben Brüsszel érdekeit képviseli), látszólag vezet a kutatásokban (holott valójában második), és látszólagos a programjuk is - bár ez utóbbiból a valóságos is kiszivárgott".

Úgy látszik, hogy az ajánlásgyűjtés sem kivétel a látszatra alapuló politika alól: Magyar Péter alapvetése, hogy a valóság nem az, amit bizonyítani lehet, hanem az, amit kiír a Facebookra - írták a bejegyzésben.