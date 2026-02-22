Becket-emlékünnepség Esztergomban - a harmincadik

Szerző: Gondola/MTI

2026. február 22. 09:07

A magyar és az angol kereszténység között már az 1100-as években kapcsolat volt a legkiválóbb egyházi személyek révén - ez is felfénylett Esztergomban a Becket Szent Tamás Emlékünnepségen.

Keresztény gyökerek, közös értékek, európai identitás - e három gondolakört töltötte be az esztergomi Becket Szent Tamás Emlékünnepség a Magyar Nemzeti Múzeum Esztergomi Vármúzeumának Lovagtermében.

A rendezvényt a Rudnay Sándor Alapítvány és a Rudnay Sándor Kulturális és Városvédő Egyesület hozta tető alá.

A mintegy kétszáz fős közönségnek Kiss-Rigó László, a Rudnay Sándor Alapítvány elnöke mondott köszöntőt. A Szeged-csanádi püspök az emlékülés kereken harmincéves múltjára visszatekintve fölidézte, hogy annak idején Nemeskürty István tanár úrral indították el a hagyományteremtést. A rendezvényeken sorra jelen voltak az angol diplomácia rangos képviselői, érzékeltetve és megerősítve hogy

már az 1100-as években közös volt a civilizációs alap.

Áder jános volt köztársasági elnök egyháztörténeti mélységeket érintve fejezte ki, hogy Becket Szent Tamás alakja még halála után évszázadokkal is ingerültséget keltett uralkodókban, utóbbiak még emlékként sem tudták elviselni, hogy a canterburyi érsek az egyház függetelnségét, a becsületet a hatalom kiszolgálása elé helyezze. A volt köztársasági elnök hozzátette, a hatalmi logika szerint Becket vesztes: II. Henrik király győzött felette, amikor a halálba küldte, ám az erkölcsi mérce és a történelem emberi igazságot osztó logikája szerint Becket győzedelmes. A nemzeti emlékezetből való kitörlés helyett Canterburyi Szent Tamás égi és földi dicsőséget szerzett. Kultúránk részévé vált,

feljegyezték az emberiség nagy közös történelemkönyvébe, nyolc és fél évszázad után is emlegetjük,

Európának ezen a táján is - emelte ki Áder János. A politikus szólt arról, hogy számos ábrázolás őrzi a drámai pillanat képét, amikor vecsernye idején a templomba törő négy fegyveres kardot ránt, és lekaszabolja az oltár előtt imádkozó főpapot.

Áder János - Balogh László felvétele

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a történelem és a jelen összefüggéseire világított rá, kiemelve a kereszténység mai jelentőségét, rámutatva a politikai küzdelem új sajátosságaira. Magyarország az élő példa arra, hogy a keresztény civilizációhoz és a keresztény társadalmi tanításhoz való ragaszkodás nemcsak lehetséges Európában, hanem a siker kulcsa is" - jelentette ki. Orbán Balázs kiemelte, a magyar kormány elsőként és szinte azonnal felemelte szavát az illegális migráció ellen, mert felismerte, hogy az Európába való beáramlás átírja a kontinens kulturális térképét és feszültséget szít a társadalmakon belül.

A nyugati világban egyedülálló módon, családalapú társadalmat építettünk.

Az országban megtermelt érték több mint öt százalékát családtámogatásra fordítjuk, így 200 ezerrel több gyermek születhetett meg 2010 és 2015 között, mintha nem tettük volna mindezt - mondta a politikus.

Orbán Balázs - Balogh László felvétele

Kozma Ákos alkotmánybíró Wass Albert-idézettel juttatta kifejezésre, hogy a legfontosabb törvényeket nem foglalják papírra írt szövegekbe: azokat a lelkiismeret diktálja,

Sebastian Dominik Keciek, Lengyelország korábbi rendkívüli és meghatalmazott nagykövete

magyarul elmondott beszédében világított rá a közös európai értékekre,

a magyar-lengyel barátság nagyszerűségére.

Becket Szent Tamás arcképe az Emlékünnepségen - Balogh László felvétele

Az emlékülésen a Lysandeer vonósnégyes mutatott be két Lajtha László-zenedarabot nagy tapsot aratva.

Az esztergomi bazilika az Emlékünnepség után - Balogh László felvétele

Erős Gábor esztergomi országgyűlési képviselő zárszavában a jó erők együttműködésének fontosságát emelte ki, rámutatva, hogy a Becket-ünnepségek harmincéves hagyománya sok erőt adott a jóakaratú embereknek.

Címkép: Kiss-Rigó László püspök köszönti az Emlékünnepség közönségét - Balogh László felvétele