Az emirátusokban tárgyalt a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója

Szerző: Kormányzati Tájékoztatási Központ

2026. február 22. 06:07

Az Egyesült Arab Emírségek és Magyarország kétoldalú kapcsolatainak erősítése, valamint a világpolitikai történesek és az azokra adható lehetséges válaszok voltak Biró Marcell emirátusokban történő kétnapos látogatásának fő témái.

Őfelsége Sejk Mohamed bin Zayed Al Nahyan, az Egyesült Arab Emírségek elnöke hivatalában fogadta Biró Marcellt, a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadóját Abu Dhabiban. A találkozón a főtanácsadó tolmácsolta Orbán Viktor miniszterelnök baráti üdvözletét, szó esett a két ország közötti kapcsolatokról és a kétoldalú együttműködés további fejlesztési lehetőségeiről. A tárgyaló felek megbeszélésükön áttekintették a világpolitikai eseményeket, a nemzetközi környezetben

a közelmúltban bekövetkezett kihívásokat és a geopolitikai lehetőségeket.

A térség ugyanis fontos szerepet tölt be a békefolyamatok előmozdításában. Legutóbb épp Abu Dhabiban rendezték a felek között, amerikai részvétellel az orosz-ukrán háború lezárását célzó béketárgyalásokat.

Biró Marcell az elnöki meghívást megelőzően Tahnoon Bin Zayed Al Nahyan herceggel, az Egyesült Arab Emírségek nemzetbiztonsági tanácsadójával tárgyalt. A megbeszélésen a két ország politikai és gazdasági kapcsolatai mellett

a jövő technológiai kihívásairól és az energiabiztonság kérdéseiről

esett szó.

Kiadó: Kormányzati Tájékoztatási Központ