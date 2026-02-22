Reisz Pál ferences szerzetes kapta az idei Parma fidei - Hit pajzsa díjat

Szerző: MTI

2026. február 22. 05:04

"Gyűlölettől eltorzult arcú emberekkel találkoztam, ezek mégis nemzettársaim, imádkozzunk értük" - jegyezte meg Reisz Pál atya.

Reisz Pál ferences szerzetes, az esztergomi ferences gimnázium egykori tanára, igazgatója kapta idén a Parma fidei - Hit pajzsa díjat. A kommunizmus magyarországi áldozatainak emléknapja alkalmából évente odaítélt díjat szombaton adták át a Pesti Ferences templomban.

Az elismerést Horváth Béla, a díj alapítója, kurátora, Bábel Balázs Kalocsa-kecskeméti érsek, metropolita, a múlt évi díjazott, valamint Sajgó Szabolcs jezsuita pap, jószolgálati nagykövet nyújtotta át.

"Reisz Pál atya kitüntetése elismerése annak, hogy nem csupán azok a személyek tekinthetők a kommunista diktatúra áldozatainak, akiket kivégeztek, börtönbe vetettek vagy kínoztak, hanem azok is,

akik mindennapi csendes áldozatvállalásuk közepette ki voltak téve a verbális erőszaknak,

a megfélemlítésnek, a zsarolásoknak és a fenyegetéseknek" - szögezte le Michael Wallace Banach memphisi címzetes érsek, Magyarország apostoli nunciusa, akinek üzenetét Kulcsár Dávid nunciusi titkár olvasta fel az ünnepségen.

A Parma fidei - Hit pajzsa díjat 2002-ben alapította Horváth Béla volt MDF-es és kisgazda politikus, korábbi országgyűlési képviselő és a 2008-ban elhunyt Gyurkovics Tibor író. Olyan papoknak, szerzeteseknek ítélik oda minden évben, akik

a kommunista diktatúra alatt is hűségesek maradtak hitükhöz.

Mint az apostoli nuncius fogalmazott, Magyarországon egészen a rendszerváltásig igyekeztek ellehetetleníteni a hitükhöz hősiesen és hűségesen ragaszkodó keresztvény testvéreiket. Hozzátette: Reisz Pál személyében egy olyan hiteles tanúségtevőt is tisztelhetünk, aki nem csupán az állhatatosságban, de az üldözőinek való megbocsátásban is a krisztusi úton jár.

A díjazottat méltató laudációjában Sajgó Szabolcs kiemelte: a hit fénye pajzs a sötétség ellen. Mint megjegyezte,

a mostani zűrzavaros világban a katolikus hit képes eligazítani, vezetni és erőt adni.

"Reisz Péter Pál szerzetes életének évtizedeken át másokat segítő, eligazító fénye sokak helytállásának, hűséges tanúságának is a fénye. A Trianonban megszaggatott családjáé, a ferences gimnáziumé, a testvéri szerzetes közösségé, az üldözések alatt vértanúkká letteké. Hűséges szerzetesi szolgálata során Esztergomban, Kárpátalján, Szombathelyen, Sümegen, Budapesten is szolgált" - sorolta Sajgó Szabolcs.

Reisz Pál neve tavaly ősszel lett országosan ismert, amikor egy keddi, Ferenciek terén tartott ellenzéki tüntetés során megszólalt a belvárosi ferences templom harangja. Éppen akkor, amikor ő az oldalsó kapunk kilépve kitekintett a demonstrációra, ami ezután konfliktushelyzethez vezetett.

"Gyűlölettől eltorzult arcú emberekkel találkoztam, ezek mégis nemzettársaim, imádkozzunk értük.

Nem akartam celeb lenni, mégis azt mondták, az lettem.

Az eset után történt, hogy Peregrin atya, akit akkor akaratlanul helyettesítettem, a díjra ajánlott. Koromnál fogva életem során nagyon sok emberrel találkoztam, akik már nem élnek, és valóban hősök voltak. Őket képviselve fogadtam el ezt a díjat" - jegyezte meg Reisz Pál.

Az elismeréssel járó díjat Miletics Katalin Janka éremművész, bencés obláta készítette. A plakett közepén Szent Gellért püspök és vértanú látható. Reisz Pál egy új miseruhát is kapott ajándékba.

A Parma fidei - Hit pajzsa díjjal kitüntetett Reisz Pál ferences szerzetes, az esztergomi ferences gimnázium egykori tanára, igazgatója (j) a kommunizmus magyarországi áldozatainak emléknapja alkalmából évente odaítélt elismerés átadásán a belvárosi ferences templomban 2026. február 21-én. Balról Bábel Balázs Kalocsa-kecskeméti érsek, metropolita (b) és Sajgó Szabolcs jezsuita pap, jószolgálati nagykövet. MTI/Bruzák Noémi