Szélsőséges hisztériakeltés indult a magyar energiaszuverenitás ellen

2025. november 28. 10:04

Külföldről pénzelt figurák a magyar gazdaság összeomlását szeretnék elérni.

Összehangolt támadás a magyar energiaszuverenitás ellen; az Energiaklub újabb szervezett kampányt indított a Paks II. beruházás ellen - írta a Szuverenitásvédelmi Hivatal az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményében.

A brüsszeli és osztrák kormányzati pénzekből finanszírozott politikai nyomásgyakorló szervezet félrevezető narratívákkal igyekszik aláásni Magyarország szuverén energiapolitikáját. A szervezet az aarhusi egyezményre hivatkozva próbálja azt a hamis látszatot kelteni, mintha Magyarország jogsértést követett volna el - közölték.

A közlemény szerint az Energiaklub finanszírozási háttere egyértelműen külföldi, hálózati forrásokra épül: jelentős támogatásokat kap európai bizottsági programokból, az osztrák kormányzattól és nemzetközi alapítványoktól, köztük a European Climate Foundationtől, az EUKI-tól, az Interreg programból. A szervezet visszatérő és strukturális támogatói közé tartozik a Soros György által alapított Open Society Foundations és kapcsolt szervezetei. Az Energiaklub jelentéseiben megbízóként szerepel a Soros-hálózat magyarországi pénzosztója, az Ökotárs Alapítvány, amellyel nemcsak szervezeti, de személyi átfedések is kimutathatók - írták.

A finanszírozási struktúra azt bizonyítja, hogy a szervezet nem független szakmai szereplő, hanem olyan nyomásgyakorló szervezet, amely külföldi gazdasági és ideológiai érdekeket próbál érvényre juttatni a magyar energiapolitikával szemben

- értékelt a Szuverenitásvédelmi Hivatal.

Hozzátették: a kampányhoz több, túlnyomórészt külföldi finanszírozású magyarországi médium is csatlakozott, amelyek olyan benyomást keltenek, mintha a magyar kormány nem tett volna eleget a nemzetközi jogból eredő kötelezettségeinek és az átláthatóság feltételeinek. Az orgánumok azt a látszatot keltik, mintha kézzelfogható, a lakosság egészségét érintő adatokat tartanának vissza, miközben a valóságban a nukleáris beruházás nemzetbiztonsági jelentőségű részletei kiemelt védelem alatt állnak, tartalmuk publikálása külföldi érdekcsoportok számára stratégiai előnyt jelentene, és az ország versenyképességét, energiapolitikai mozgásterét gyengítené - közölték.

Magyarország energiapolitikájának alapja, hogy hosszú távon biztosítsa az olcsó, kiszámítható és biztonságos energiaellátást a lakosság és az ipar számára. Ennek kulcseleme a nukleáris kapacitások fenntartása és bővítése, amely nemzeti érdek és nemzetbiztonsági kérdés is

- mutattak rá.

Azt írták, a kampányban részt vevő szervezetek azonban nem csak ideológiai alapon támadják a nukleáris energia szerepét, céljuk a magyar ellátásbiztonság aláásása által a magyar külpolitika mozgásterének csökkentése. Magyarország továbbra is elkötelezett a stabil, biztonságos és versenyképes energiaellátás mellett, és minden nemzetközi kötelezettségét a vonatkozó szabályoknak megfelelően teljesíti - áll a hivatal közleményében.