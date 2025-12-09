KSH: lassult az infláció, újra a kiszámítható sávban!

Szerző: Gondola

2025. december 9. 14:35

A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2025 novemberében a fogyasztói árak átlagosan 3,8%-kal voltak magasabbak, mint egy évvel korábban, és 0,1%-kal emelkedtek az előző hónaphoz képest.

Éves összevetésben az élelmiszerek ára átlagosan 3,2%-kal nőtt, de ezen belül jelentős eltérések voltak: egyes termékek – például az édesipari áruk, kávé, büféáruk vagy tojás – kétszámjegyű drágulást mutattak, míg mások, mint a margarin, liszt vagy tejtermékek, jelentősen olcsóbbak lettek.

A háztartási energia átlagosan 9,8%-kal drágult, különösen a vezetékes gáz ára emelkedett nagy mértékben (22%). A szeszes italok és dohányáruk ára 7,5%-kal nőtt, a szolgáltatásoké pedig 6,5%-kal, olyan területeken kiugró drágulással, mint az üdülési szolgáltatások, járműjavítás vagy lakáskarbantartás.

A tartós fogyasztási cikkek ára szerényebben, 2,9%-kal emelkedett, de bizonyos termékcsoportok – például az ékszerek – jóval gyorsabban drágultak. A járműüzemanyagok ára éves szinten 5%-kal csökkent.

Havi összevetésben novemberben csak minimális, 0,1%-os átlagos drágulás történt. Az élelmiszerek ára enyhén nőtt, a ruházati cikkeké 0,7%-kal emelkedett, miközben a háztartási energia és a szolgáltatások átlagosan mérsékelten olcsóbbak lettek. Az üzemanyagok ára egy hónap alatt 0,6%-kal csökkent.

Összességében az infláció mérsékelt maradt, a havi ármozgások pedig csak kisebb kilengéseket mutattak.