Kiss-Rigó László püpök Gyulán áldotta meg a Balassi-kardokat
Szakrális irodalmi esemény zajlott le Gyulán: a Nádi Boldogasszony-templomban áldotta meg a Balassi-kardokat Kiss-Rigó László Szeged-csanádi püspök. ,
A Szeged-csanádi püspök szentelt vizet hint a szablyákra - Kép: Gyula Televízió
A magyar alapítású nemzetközi irodalmi díjként szolgáló szablyákat Bálint napján Budapesten nyújtják át egy magyar költőnek és egy szlovéniai műfordítónak. Ez volt a tizenkilencedik alkalom, hogy megáldották a szablyákat,
most a harmincadik kardceremónia következik.
Ez az egyetlen magyar irodalmi díj, amely mind az öt kontinensre eljutott.
A misén jelen volt dr. Görgényi Ernő, Gyula polgármestere is. A szomszédos szlovén nép nyelvére most először - Balassi halála után 432 évvel - fordítottak verseket a magyar költőóriástól.