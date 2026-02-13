Kiss-Rigó László püpök Gyulán áldotta meg a Balassi-kardokat

Szerző: Gondola/Gyula Televízió

2026. február 13. 06:06

Szakrális irodalmi esemény zajlott le Gyulán: a Nádi Boldogasszony-templomban áldotta meg a Balassi-kardokat Kiss-Rigó László Szeged-csanádi püspök. ,

A Szeged-csanádi püspök szentelt vizet hint a szablyákra - Kép: Gyula Televízió

A magyar alapítású nemzetközi irodalmi díjként szolgáló szablyákat Bálint napján Budapesten nyújtják át egy magyar költőnek és egy szlovéniai műfordítónak. Ez volt a tizenkilencedik alkalom, hogy megáldották a szablyákat,

most a harmincadik kardceremónia következik.

Ez az egyetlen magyar irodalmi díj, amely mind az öt kontinensre eljutott.

A misén jelen volt dr. Görgényi Ernő, Gyula polgármestere is. A szomszédos szlovén nép nyelvére most először - Balassi halála után 432 évvel - fordítottak verseket a magyar költőóriástól.