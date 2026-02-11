Leó pápa üzenete a betegek 34. világnapjára

Szerző: Gondola

2026. február 11. 10:35

XIV. Leó pápa a betegek 34. világnapja alkalmából írt üzenetében az irgalmas szamaritánus példáját állítja középpontba. Hangsúlyozza, hogy a betegek és szenvedők felé forduló együttérzés nem pusztán egyéni gesztus, hanem kapcsolatban – egymással és Istennel – megélt szeretet.

A Szentatya a „találkozás ajándékáról” ír: a mai siető és közönyös világban különösen fontos megállni, észrevenni a szenvedőt, és felebaráttá válni számára. A szeretet nem passzív érzés, hanem tudatos döntés a közelségre és az önajándékozásra. A keresztény ember Krisztus példáját követi, aki az „isteni Szamaritánus”, és a másik szenvedésében való személyes részvétellel teszi jelenvalóvá Isten szeretetét.

Az üzenet a betegek gondozását közös küldetésként mutatja be. Az együttérzés cselekvésre indít: a szamaritánus nem egyedül segít, hanem bevon másokat is. A pápa kiemeli a családtagok, egészségügyi dolgozók és lelkipásztori munkatársak szerepét, akik közösségi dimenziót adnak az irgalmasságnak. A betegek szolgálata az Egyház lényegi küldetéséhez tartozik, és társadalmunk erkölcsi állapotának mércéje is.

XIV. Leó pápa az Isten- és emberszeretet egységét is hangsúlyozza. A felebarát iránti szeretet az Isten iránti szeretet hitelességének bizonyítéka. Az igazi önszeretet sem önérvényesítés, hanem annak felismerése, hogy az ember Istennel és másokkal való kapcsolatban találja meg identitását. A testvéri, „szamaritánusi” életstílus gyökere az Istennel való egységben és a Krisztusba vetett hitben van.

Az üzenet végén a pápa imádságra hív, különösen a Szűz Mária, a Betegek Gyógyítója közbenjárását kérve. Apostoli áldását adja a betegekre, családtagjaikra, az egészségügyi dolgozókra és mindazokra, akik részt vesznek a világnap eseményein.