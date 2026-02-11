Mi történt vajon a titkos szobában? Hamarosan kiderül...
Szerző: Gondola
2026. február 11. 05:05
Egy titokzatos weboldal jelent meg a radnaimark.hu címen, ahol egy biztonsági kamera képén egy feldúlt ágy látható „coming soon” felirattal.
Az oldalra először a Vadhajtások hívta fel a figyelmet, később a 444 is foglalkozott vele, Radnai Márk megkeresése alapján. Radnai azt állítja, nem ismeri a képen látható szobát, és szerinte egy lejárató akcióról van szó, amelyet Magyar Péter Partizán-interjújának kétéves évfordulójára időzítettek. Tagadja, hogy lenne olyan kapcsolata, amely közügy tárgya lehetne.
Az ügyre Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke is reagált: Facebook-bejegyzésében „orosz típusú hadjáratról” beszélt, és azt feltételezi, hogy titkosszolgálati eszközökkel rögzített – akár részben hamisított – intim felvételeket készülnek nyilvánosságra hozni róla egy volt barátnőjével. Szerinte mindez figyelemelterelés, hangsúlyozta, hogy felnőtt, beleegyezésen alapuló kapcsolatokról van szó, és kijelentette, hogy semmilyen zsarolásnak nem fog engedni.