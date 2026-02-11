Mi történt vajon a titkos szobában? Hamarosan kiderül...

Szerző: Gondola
2026. február 11. 05:05
Egy titokzatos weboldal jelent meg a radnaimark.hu címen, ahol egy biztonsági kamera képén egy feldúlt ágy látható „coming soon” felirattal.
Az oldalra először a Vadhajtások hívta fel a figyelmet, később a 444 is foglalkozott vele, Radnai Márk megkeresése alapján. Radnai azt állítja, nem ismeri a képen látható szobát, és szerinte egy lejárató akcióról van szó, amelyet Magyar Péter Partizán-interjújának kétéves évfordulójára időzítettek. Tagadja, hogy lenne olyan kapcsolata, amely közügy tárgya lehetne.
 
Az ügyre Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke is reagált: Facebook-bejegyzésében „orosz típusú hadjáratról” beszélt, és azt feltételezi, hogy titkosszolgálati eszközökkel rögzített – akár részben hamisított – intim felvételeket készülnek nyilvánosságra hozni róla egy volt barátnőjével. Szerinte mindez figyelemelterelés, hangsúlyozta, hogy felnőtt, beleegyezésen alapuló kapcsolatokról van szó, és kijelentette, hogy semmilyen zsarolásnak nem fog engedni.
 

Ma valószínűleg kiderül, ki mondott igazat...

