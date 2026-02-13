Soltész Miklós: több mint kétszáz óvodaberuházás keresztény felekezetekkel közösen

Szerző: MTI

2026. február 13.

Az elmúlt időszakban Bakonycsernye mellett Kecskeméten, Veszprémben, Kelenföldön és Sopronban is adtak át evangélikus óvodát, a munka Pécsen, Nagytarcsán és Cegléden folytatódik - sorolta az államtitkár.

Szerte az országban több mint kétszáz óvoda megépítéséről vagy felújításáról számolt be "katolikus, református, baptista és evangélikus testvéreinkkel közösen" a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára csütörtökön a Fejér vármegyei Bakonycsernyén.

Az újonnan épült evangélikus óvoda átadóján Soltész Miklós kiemelte:

mindez több mint húszezer óvodai férőhely megújulását jelenti,

közülük több mint nyolcezer teljesen új.

Soltész Miklós hangsúlyozta:

az egyházi óvodaépítések egybecsengenek az elmúlt évek kormányzati családpolitikai törekvéseivel,

a családtámogatásokkal, legyen szó családi adókedvezményről, otthonteremtési támogatásokról vagy épületek megújításáról.

Törő Gábor, a térség fideszes országgyűlési képviselője úgy fogalmazott: a bakonycsernyei evangélikus óvoda túlmutat a településen. Hozzátette: az egyházi oktatás biztosítva van a térségben, mert Bodajkon katolikus óvoda, Móron pedig református óvoda és egyházi iskola is van.

Turi Balázs (Fidesz-KDNP), Bakonycsernye polgármestere elmondta: a településnek van önkormányzati fenntartású óvodája is, de

nem rivalizálni szeretnének, hanem egy közös célért, a gyermekek jövőjéért dolgozni.

Ez azt jelenti, hogy a szülők választhatnak, a közösség többféle értéket tud kínálni, és a falu egészét erősíti - mondta, hozzáfűzve, hogy új egészségházat is építenek, valamint megújítják főterüket is.

Szemerei János, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke elmondta: a 25 éves bakonycsernyei evangélikus óvodában eddig folyamatos helyszűkével küzdöttek. Méltatta Szarka István és Szarka Éva lelkészek kitartását a beruházás mellett.

A püspök hangsúlyozta:

a bakonycsernyei evangélikus gyülekezet megalakulásának 300. évfordulóját is ünneplik.

Prőhle Gergely, a Magyarországi Evangélikus Egyház országos felügyelője elmondta: olyan intézményeket erősítenek meg, amelyek mögött erős evangélikus közösség él, és a bakonycsernyei is ilyen.

A több mint egymilliárd forintból épült új, mintegy ezer négyzetméter alapterületű, háromszintes óvodaépületben három csoportszobát alakítanak ki, lesz benne lift, tornaszoba és számos kiszolgálóhelyiség is.

Borítókép: Bakonycsernye, 2026. február 12. Turi Balázs polgármester (b), Osgyán Gáborné intézményvezető (b2), Pröhle Gergely, a Magyarországi Evangélikus Egyház országos felügyelője (b3), Törő Gábor, a térség fideszes országgyűlési képviselője (b4), Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára (j4), Szemerei János evangélikus püspök (j3), Szarka István esperes (j2) átvágja a nemzeti színű szalagot az újonnan épült evangélikus óvoda átadásán Bakonycsernyén 2026. február 12-én. A több mint egymilliárd forintból épült, mintegy ezer négyzetméter alapterületű, háromszintes óvodaépületben három csoportszobát alakítanak ki, lesz benne lift, tornaszoba és számos kiszolgálóhelyiség is. MTI/Vasvári Tamás