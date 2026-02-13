Szijjártó Péter: a franciákkal és az oroszokkal együtt felgyorsítjuk a paksi fejlesztést

Szerző: MTI

2026. február 13. 09:05

A Framatome egyre tovább növeli a szerepét a paksi beruházásban, ami pedig jó hír, mert a franciák a legmodernebb nukleáris technológiát használják, ráadásul a magyar és a francia kormány között egy nagyon szoros szövetség van a nukleáris energia terén" - közölte a külügyminiszter.

Magyarországon a Framatome francia és a Roszatom orosz nukleáris ipari vállalattal együtt felgyorsítják a paksi atomerőmű bővítését, hogy továbbra is biztonságban legyen hazánk energiaellátása és továbbra is megóvják a rezsicsökkentést - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Budapesten.

A minisztérium közlése szerint a tárcavezető arról számolt be a Framatome vezetőivel folytatott tárgyalása után, hogy

a francia vállalat fogja szállítani a paksi reaktor egyik legfontosabb elemét,

annak lelkét, az irányítástechnikai rendszert.

"Sőt a Framatome egyre tovább növeli a szerepét a paksi beruházásban, ami pedig jó hír, mert a franciák a legmodernebb nukleáris technológiát használják, ráadásul a magyar és a francia kormány között egy nagyon szoros szövetség van a nukleáris energia terén" - közölte.

Majd leszögezte, hogy

a kormány nem fogja engedni, hogy mindenfajta őrült ideológiai támadásoknak és diszkriminációnak tegyék ki a nukleáris energiát.

Szijjártó Péter úgy vélekedett, hogy ha a Tisza Párt megnyerné az áprilisi választást, akkor nyilvánvalóan nem mondana nemet Brüsszelnek, és hagyná, hogy a nukleáris ipart szankcionálják, és akkor vége lenne a paksi projektnek.

"Most tárgyalja a huszadik szankciós csomagot az Európai Tanács, és természetesen a baltiak meg egyes északiak most is azt szorgalmazzák, hogy a Roszatomot, a nukleáris ipart helyezzük szankciók alá. Ha ez átmenne, akkor a paksi építkezést be kéne fejezni, és mindaz, amit eddig rászántunk, menne a levesbe" - figyelmeztetett.

Valamint rámutatott, hogy még ennél is drámaibb következmény lenne, hogy

ha nem épülhetne meg a paksi atomerőmű, akkor a rezsicsökkentés hosszú távú garanciájának is kirúgnák a lábát.

"A rezsicsökkentés hosszú távú garanciája az maga a paksi atomerőmű, mivel magunk fogjuk előállítani az elektromos energiát, s nem kell megvennünk a nemzetközi piacokról horror áron. De Paks nélkül, az új paksi blokkok nélkül nincs rezsicsökkentés hosszú távon" - hangsúlyozta.

A miniszter végül úgy összegzett, hogy tehát ha a Tisza Párt nyerné a választást, akkor igent mondana a brüsszeli szankciókra, és ezáltal annyi lenne hosszú távon a rezsicsökkentésnek.

"Ezért is nyernünk kell, mert ha nyerünk, akkor folytatjuk a paksi beruházást komoly francia részvétellel, és akkor rendben lesz a rezsicsökkentés hosszú távon Magyarországon" - húzta alá.

"Úgyhogy

dolgozunk tovább, közösen a franciákkal és az oroszokkal.

Felgyorsítjuk az építkezést, hogy Magyarország energiaellátása biztonságban legyen és a magyar családok rezsiköltségei továbbra is a legalacsonyabbak legyenek Európában" - fűzte hozzá.

Kép: paks2.hu