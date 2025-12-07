Labdarúgó NB I - A Győr megverte a Kazincbarcikát

Szerző: m4sport.hu/gondola

2025. december 7. 18:09

Ezúttal a jobb csapat győzött, noha a vesztes is remekül helytállt.

A Győr 3-1-re legyőzte sereghajtó vendégét, a Kazincbarcikát a labdarúgó Fizz Liga 16. fordulójának első vasárnapi mérkőzésén.

A zöld-fehérek szerdán idegenben is 3-1-re múlták felül az immár hat kör óta nyeretlen újoncot. Az ETO sikerével a tabella élére ugrott, de a forduló előtt listavezető és címvédő Ferencváros később lép pályára.

Fizz Liga, 16. forduló:

ETO FC-Kolorcity Kazincbarcika SC 3-1 (2-0)

Győr, 3960 néző, v.: Káprály

gólszerzők: Gavric (18.), Stefulj (44.), Huszár (90.), illetve Rácz (56.)

sárga lap: Kártik (77.)

ETO FC:

Petras - Vladoiu, Csinger, Krpic, Stefulj - Anton - Bánáti (Huszár, 70.), Gavric (Njie, 86.), Vitális (Tóth R., 86.), Bumba (Schön, 70.) - Benbuali (Piscsur, 92.)

Kolorcity Kazincbarcika SC:

Gyollai - Baranyai, Rácz, Rasheed, Deutsch (Slogar, a szünetben) - Balázsi (Major, a szünetben), Meszhi, Kártik, Szőke - Könyves (Schuszter, 94.), Ubochioma (Makrai, 53.)

Nagy lendülettel kezdett az esélyesebb hazai csapat, amely igyekezett minél hamarabb vezetést szerezni, Gyollainak már a második percben nagyot kellett védenie.

Nem sokkal később a videobíró még megmentette a vendégeket a bekapott góltól - Benbuali kézzel ért a labdához Gavric találata előtt -, de a szerb játékos második gólja már érvényes volt.

Előnyben sem vett vissza a tempóból a Győr, de eleinte hiába volt számos helyzete, csak kapufákig jutott Gavric és Benbuali révén, mígnem közvetlenül a szünet előtt Stefulj egy bal oldali szöglet után lőtt gólt.

A barcikaiak kettős cserével próbálták frissíteni a csapatukat, ennek ellenére a második félidő ott folytatódott, ahol az első abbamaradt, azaz továbbra is a zöld-fehérek irányítottak, Gyollai pedig nagyszerű védésekkel tartotta meccsben az együttesét, amely aztán teljesen váratlanul szépített a győri kapus hibájából, ugyanis Petras egy beadásnál ráütötte a labdát Ráczra.

Ezt követően visszaesett az iram és a színvonal is, a játék pedig kiegyenlítetté vált, így ebben az időszakban egyáltalán nem forogtak veszélyben a kapuk.

A hazaiak a hetvenedik percben új lendületet kaptak Schön beállításától, aki a bal oldalon rendre a rivális védelme mögé került.

Az ETO a rendes játékidő utolsó percében zárta le végleg a találkozót a csereként beállt Huszár közeli találatával. Az eredmény még így a Kazincbarcikára nézve volt hízelgő, mert a csapatok között játékban osztálykülönbség volt.