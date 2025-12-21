Labdarúgó NB I - A Kisvárda félpályás góllal verte meg a Vasutast
Dzsudzsák a félpályánál eladta a labdát. A Kisvárda csatársora megszerezte azt, és a csapat bolgár játékosa még a saját térfeléről megcélozta a kaput és gólt ért el. Varga Ádámnak, a Ferencváros debreceni kölcsönjátékosának, kiváló kapusnak el kellett viselnie, hogy
az ellenfél térfeléről elindított labda átszálljon a feje fölött és a hálóban kössön ki,
ezzel csapatának vereségét okozva.
A Kisvárda Toniszlav Jordanov félpályás góljával 1-0-ra nyert a Debrecen otthonában a labdarúgó Fizz Liga 18. fordulójában, vasárnap, az esztendő utolsó élvonalbeli bajnokiján.
A Kisvárda 2022 után tudott újra Debrecenben diadalmaskodni.
Fizz Liga, 18. forduló:
Debreceni VSC-Kisvárda Master Good 0-1 (0-0)
Debrecen, 5133 néző, v.: Rúsz
gólszerző: Jordanov (55.)
piros lap: Kocsis D. (87., a pályán kívül)
sárga lap: Lang (74.), Komáromi (87.), Mejías (96.) illetve Nagy K. (79.), Chlumecky (95.)
Debreceni VSC:
Varga Á. - Dacosta (Sissoko, 84.), Lang (Camarasa, 84.), Mejías, Vajda (Guerrero, 75.) - Szűcs T., Batik - Kocsis D. (Bermejo, 75.), Dzsudzsák, Gordic (Komáromi, 64.) - Bárány
Kisvárda Master Good:
Popovic - Nagy K. (Lippai, 89.) Jovicic, Oláh, Chlumecky - Matanovic (Novothny, 70.), Melnyik, Szőr (Körmendi, 78.), Bíró - Jordanov (Molnár G., 90.), Mesanovic (Pintér, 78.)
Az év utolsó élvonalbeli mérkőzésének első félidejében nem sok említésre méltó esemény történt, a kapuk minimálisan forogtak csak veszélyben, mindkét hálóőr pár kötelező feladatot teljesített csak.
Főként a mezőnyben zajlott a küzdelem, egy-egy pontrúgás adhatott volna lehetőséget a csapatoknak, ám
komoly helyzet nem alakult ki.
A fordulást követően viszont gyorsan jött az egész szezon, és valószínűleg az év legszebb pillanata, Dzsudzsák adta el a labdát a félpályánál, Jordanov pedig gyakorlatilag a felezővonalról, tökéletesen ívelt a hazaiak kapujába, a kint álló Vargának esélye sem volt.
A folytatásban ugyan
fölényben futballozott a Debrecen, ez azonban helyzetekben nem igazán mutatkozott meg,
a házigazdák kapura kevés veszélyt okoztak.
Az első igazi helyzetig a 85. percig kellett várniuk a hazai szurkolóknak, ekkor Szűcs közelről fejelhetett, de Popovic nagyot védett.
A 92. percben ismét Szűcs volt a főszereplő, jó 30 méterről célozta meg a kaput, hatalmas lövése viszont a felső lécről kipattant.