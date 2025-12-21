Labdarúgó NB I - A Kisvárda félpályás góllal verte meg a Vasutast

Szerző: MTi/Gondola

2025. december 21. 22:09

Dzsudzsák eladta a labdát a félpályán, a Kisvárda bolgár játékosa egyet igazított rajta, és még saját térfélről a Vasutas kapujába ívelt. A kiváló Varga, a Ferencvárostól kölcsön kapott hálóőr kénytelen volt elviselni, hogy a bőrgolyó a feje fölött a hálóba szálljon, és ezzel a góllal csapata hazai pályán kikapjon.

A Kisvárda Toniszlav Jordanov félpályás góljával 1-0-ra nyert a Debrecen otthonában a labdarúgó Fizz Liga 18. fordulójában, vasárnap, az esztendő utolsó élvonalbeli bajnokiján.

A Kisvárda 2022 után tudott újra Debrecenben diadalmaskodni.

Fizz Liga, 18. forduló:

Debreceni VSC-Kisvárda Master Good 0-1 (0-0)

Debrecen, 5133 néző, v.: Rúsz

gólszerző: Jordanov (55.)

piros lap: Kocsis D. (87., a pályán kívül)

sárga lap: Lang (74.), Komáromi (87.), Mejías (96.) illetve Nagy K. (79.), Chlumecky (95.)

Debreceni VSC:

Varga Á. - Dacosta (Sissoko, 84.), Lang (Camarasa, 84.), Mejías, Vajda (Guerrero, 75.) - Szűcs T., Batik - Kocsis D. (Bermejo, 75.), Dzsudzsák, Gordic (Komáromi, 64.) - Bárány

Kisvárda Master Good:

Popovic - Nagy K. (Lippai, 89.) Jovicic, Oláh, Chlumecky - Matanovic (Novothny, 70.), Melnyik, Szőr (Körmendi, 78.), Bíró - Jordanov (Molnár G., 90.), Mesanovic (Pintér, 78.)

Az év utolsó élvonalbeli mérkőzésének első félidejében nem sok említésre méltó esemény történt, a kapuk minimálisan forogtak csak veszélyben, mindkét hálóőr pár kötelező feladatot teljesített csak.

Főként a mezőnyben zajlott a küzdelem, egy-egy pontrúgás adhatott volna lehetőséget a csapatoknak, ám komoly helyzet nem alakult ki.

A fordulást követően viszont gyorsan jött az egész szezon, és valószínűleg az év legszebb pillanata, Dzsudzsák adta el a labdát a félpályánál, Jordanov pedig gyakorlatilag a felezővonalról, tökéletesen ívelt a hazaiak kapujába, a kint álló Vargának esélye sem volt.

A folytatásban ugyan fölényben futballozott a Debrecen, ez azonban helyzetekben nem igazán mutatkozott meg, a házigazdák kapura kevés okoztak.

Az első igazi helyzetig a 85. percig kellett várniuk a hazai szurkolóknak, ekkor Szűcs közelről fejelhetett, de Popovic nagyot védett.

A 92. percben ismét Szűcs volt a főszereplő, jó 30 méterről célozta meg a kaput, hatalmas lövése viszont a felső lécről kipattant.