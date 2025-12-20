Labdarúgó NB I - A Spartacus csak a Fradi ellen tud játszani

Szerző: m4sport.hu/gondola

2025. december 20. 20:07

Megint kikapott Bódog Tamás csapata, a Spartacus. Miután az edző hazajött Németországból, ahol pályaedzősködött, rögtön megverte a Ferencvárost a Groupama Arénában. Azóta folyamatosan vereséget szenved a Nyíregyháza. A csapat most kapushiba miatt kapott ki. A mérkőzés második gólja ugyanis úgy született, hogy egy lövést a Nyíregyháza kapusa gólpasszként Tóth elé ütött, utóbbinak szinte csak bele kellett botlani a labdába. A kapusiskolák első óráján tanítják, hogy labdát nem szabad visszaütni a mezőnybe. Ha a hálóőr nem meri megkísérelni a labda megfogását, akkor szögletre kell ütnie vagy csúsztatnia. A labda mezőnybe való visszaütése kölyökcsapatban is akkora hiba, hogy az edző megdorgálja a gyereket akkor is, ha nem születik gól a hibából. A Spartacus kapusa elkövette ezt a kezdetleges hibát, és a Paks megbüntette. Dupla hiba, mert a nem jól helyezett, közepes erejű lövést fognia kellett volna egy NB I-es kapusnak. De legrosszabb esetbe szögletre ütnie. Ebben nemcsak ő a hibás, hanem legalább fele-fele arányban a kapusedzője is. A szögletre ütést-csúsztatást ugyanis hetente az unalomig kellene gyakoroltatnia a kapusokkal. Így most egy potyagól miatt pontot vesztett a Spartacus. Bódog Tamás annyit tanulhat a dologból, hogy a kapusok edzésére is oda kell figyelnie, nem bízhatja egészében másra.

A Paksi FC Tóth Barna első félidei duplájának köszönhetően 2-1-re legyőzte Nyíregyháza Spartacus FC-t a Fizz Liga évzáró 18. fordulójának szombat délutáni mérkőzésén.

Fizz Liga, 18. forduló

Paksi FC – Nyíregyháza Spartacus FC 2–1 (2–0)

gól: Tóth B. 10., 36., ill. Temesvári 61.

Az első félidőben a vendégeknek nem volt ellenszere a Paks lendületes játékára, főként Tóth Barnára, az egyszeres válogatott támadó többször is gólhelyzetbe került és kétszer meg is villant (augusztus óta először volt eredményes), duplájával megnyugtató előnybe került a hatalmas fölényben futballozó Paks a szünetre, a Szparinak szinte momentuma sem volt az első 45 percben.

A folytatásra azonban komoly fordulat állt be a mérkőzésen, a hazaiak talán túlságosan megnyugodtak a kétgólos előny tudatában, a vendégek pedig mindent megtettek a zárkózásért, a 61. percben egy szöglet után össze is jött a szépítés, Temesvári Attila bólintott Simon kapujába – ezzel pedig egy 336 perces gólcsendet tört meg csapatának.

A hajrára kanyarodva a Nyíregyháza több nagy helyzetet is kidolgozott, a kapufát is eltalálta, de újabb gól nem született, így a Paks sorozatban három győzelemmel, a Nyíregyháza sorozatban négy vereséggel zárja a 2025-ös évet a Fizz Ligában.