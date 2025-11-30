Labdarúgó NB I - Az Újpest tartósan marad az alsóházban

Szerző: MTI, Gondola

2025. november 30. 16:37

A magyar edző sem tudta felpörgetni az Újpestet.

A Kisvárda Master Good háromgólos győzelmet aratott a vendég Újpest felett a labdarúgó Fizz Liga 15. fordulójának első vasárnapi mérkőzésén.

A hazaiak három nyeretlen találkozó után gyűjtötték be ismét a három pontot, míg a fővárosiak először kaptak ki a második meccsén irányító Bodor Boldizsár vezetésével.

Fizz Liga, 15. forduló:

Kisvárda Master Good-Újpest FC 3-0 (0-0)

Kisvárda, v.: Bognár

gólszerzők: Nagy K. (57.), Bíró (63.), Cipetic (80.)

sárga lap: Nagy K. (61.), Cipetic (82.), Pintér (87.), illetve Koburi (82.)

Kisvárda Master Good:

Popovich - Cipetic, Jovicic, Chlumecky - Nagy K. (Lippai, 72.), Melnyik, Popoola, Medgyes (Soltész, 59.) - Bíró (Szikszai, 84.) - Molnár (Pintér, 72.), Mesanovic (Novothny, 72.)

Újpest FC:

Banai - Gergényi, Nunes, Koburi, Tamás - Rasak, Lacoux - Matko (Vlijter, 63.), Tajti (Madeiros, 63.), Horváth K. (Tucic, 73.) - Beridze

Jó iramban kezdődött a mérkőzés, de egyik csapat sem tudta átjátszani az ellenfél védelmét. Az első helyzet viszont rögtön tizenegyest eredményezett, mert a kisvárdai kapus elsodorta a labdát mellette eltoló Beridzét, a büntetőt azonban a keresztlécre lőtte Matko.

A folytatásban is maradt az élvezetes, lendületes futball, ennek ellenére kevés lehetőség adódott a játékosok előtt. Az első félidőben csak a kisvárdai hálóőrnek kellett egy alkalommal nagyot védenie, hogy megóvja kapuját a góltól, a túloldalon pedig Banait egyszer a kapufa segítette ki.

Térfélcserét követően a hazai csapat volt aktívabb, több támadást vezetett ellenfelénél, elszántsága pedig kifizetődött, mert előbb egy remek keresztlabda után Nagy Krisztián 16 méterről, majd néhány perccel később Bíró közelről lőtte ki a jobb alsó sarkot, előbbi próbálkozása a kapufáról vágódott a hálóba.

A Kisvárda vezetése abszolút megérdemelt volt, mert a kettő között Mesanovicnak is volt egy helyzete. A piros-fehérek kétgólos előnyben is kézben tartották a játék irányítását, de kapusuk hibájából majdnem szépített az Újpest, azonban Popovichot kisegítette az egyik védője a gólvonalon.

Ezt követően viszont a továbbra is letámadó Kisvárda eldöntötte az összecsapást a harmadik góljával, ugyanis Cipetic két szép csel után éles szögből a keresztléc alá bombázott. A végén kiengedtek a hazaiak, de Popovich két bravúros védése miatt ezt sem tudta kihasználni az Újpest, amely így háromgólos vereséget szenvedett.