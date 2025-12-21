Labdarúgó NB I - Emberelőny kellett az Újpest győzelméhez

Szerző: MTi/gondola

2025. december 21. 18:04

Döntetlenre állt a meccs, amikor a bíró kiállított egy kazincbarcikai játékost. A hazai Újpest érvényesíteni tudta a létszámfölényt. „Mindig történik velünk valami különös..." - értékelte a helyzetet a mérkőzés után Kuttor Attila, a Kazincbarcika edzője.

Győzelemmel zárta az évet az Újpest FC, miután vasárnap hazai pályán 2–1-re legyőzte a Kolorcity Kazincbarcikát a Fizz Liga 18. fordulójában. A lila-fehérek legutóbb az első fordulóban, július végén tartották otthon a három pontot.

Fizz Liga, 18. forduló:

Újpest FC-Kolorcity Kazincbarcika SC 2-1 (0-0)

Szusza Ferenc Stadion, 4520 néző, v.: Zierkelbach

gólszerzők: Tucic (63.), Nunes (84.), illetve Ubochioma (67.)

sárga lap: Lacoux (42.), Horváth K. (51.), Fiola (88.), illetve Meszhi (20.), Kun (80.), Berecz (88.)

piros lap: Meszhi (83.)

Újpest FC: Banai – Rasak, Nunes, Fiola, Gergényi – Ljujic (Tucic, 58.), Tajti, Lacoux (Ademi, 58.), Beridze (Ganea, 83.) – Matko, Horváth K. (Geiger, 91.)

Kazincbarcikai SC: Gyollai – Slogar (Ferencsik, 85.), Szujó (Szőke, 63.), Rácz, Rasheed, Deutsch – Major (Kun, 58.), Kártik (Berecz, 58.), Meszhi – Ubochioma, Makrai (Könyves, a szünetben)

Az Újpest elsősorban gyenge hazai teljesítményének következtében áll a mezőny második felében. A vasárnapi szezonzáróig ugyanis csak júliusban nyert pályaválasztóként, a Diósgyőr legyőzése mellett további két döntetlennel szerzett még pontokat, de összességében sorozatban hét bajnokit játszott le nyeretlenül.

A sereghajtó Kazincbarcika ellen nagy lendülettel kezdett ugyan, és a 3. percben vezetést is szerezhetett volna, de Aljosa Matko közeli fejesét követően a labda a lécről a gólvonalra vágódott, majd Anthony Rasheed felszabadított.

A szünetig hátralévő időben miként a vendégek, úgy a hazaiak sem találták el a kaput, mert a kimaradt lehetőség után az újpestiek mintha rögvest bele is kényelmesedtek volna a mérkőzésbe. Csupán öt szögletük, illetve Gergényi Bence lövése és Damian Rasak emelése utalt némi mezőnyfölényre.

A második játékrészben rendre a kazincbarcikai tizenhatos környékén tartotta a labdát az Újpest, különösen Horváth Krisztofer futballozott veszélyesen, ami nemcsak egy büntetőterületen belüli műesésben mutatkozott meg, hanem a 63. percben elindított támadásban is, amelynek végén a hazaiak megszerezték a vezetést.

A gólt az öt perce pályán lévő Milan Tucic szerezte. Sokáig azonban nem örülhetett a házigazda, mert a Kazincbarcika az első kaput eltaláló lövéséből egyenlített, a nigériai Meshack Ubochioma lőtt a jobb alsó sarokba a 67. percben.

A gól után felbátorodtak a vendégek, és Martin Slogar közeli lövése után Banai Dávid védése kellett, hogy az eredmény ne változzon. Aztán azonban a korábban sárga lapot kapott Mihajlo Meszhi mezvisszahúzásért megkapta a második figyelmeztetését, egyben a pirosat is, az emberelőnyt pedig az Újpest ki is használta. Jobb oldali szöglet után Tucic csúsztatta meg a labdát a 84. percben, Joao Nunes pedig estében, kapásból lőtt a kapu bal oldalába.

A Kazincbarcika hét forduló óta nem nyert mérkőzést a bajnokságban.

A lila-fehérek ebben az idényben először nyertek meg két egymást követő mérkőzést az NB I-ben, és a nyolcadik helyen fejezték be az őszi szezont.