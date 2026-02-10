Latorcai Csaba: a Tisza Párt 40 százalékkal csökkentené az egyházi intézmények támogatását, ez kétmillió magyart érint

Szerző: Gondola

2026. február 10. 06:05

A KDNP számításai szerint mintegy kétmillió magyar állampolgárt érintenek közvetlenül az egyházi intézmények – hangsúlyozta Latorcai Csaba ügyvezető alelnök a Kereszténydemokrata Néppárt által indított petíció kapcsán a Ripostnak adott interjúban.

Ez több mint 500 településen sodorná veszélybe az alapvető közszolgáltatásokat, mivel sok helyen kizárólag egyházi fenntartású intézmények működnek.



Ez több mint 500 településen sodorná veszélybe az alapvető közszolgáltatásokat, mivel sok helyen kizárólag egyházi fenntartású intézmények működnek.

A KDNP ezért országos aláírásgyűjtést indít az egyházi intézmények finanszírozásának megvédéséért, amelyhez papíralapon és online is lehet csatlakozni.

Latorcai Csaba kiemelte: az egyházi iskolák, óvodák, bölcsődék, szociális intézmények és kórházak működése közvetlenül mintegy kétmillió embert érint Magyarországon.

Felidézte, hogy a Tisza Párt vezetése korábban tagadta a tervek létezését, ám a közelmúltban a párt egykori egyházpolitikai műhelyének vezetője elismerte, hogy ilyen elképzelések valóban készültek. A KDNP szerint az ügy nem egyházi, hanem a helyi közösségek mindennapi életét érintő közszolgáltatási kérdés, ezért hívja fel az állampolgárokat a közös fellépésre.