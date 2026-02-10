Donald Trump felajánlotta az Egyesült Államokat Istennek

Donald Trump a 74. Nemzeti Imareggelin bejelentette, hogy az Egyesült Államokat „újra felajánlja Istennek”, összekapcsolva ezt az amerikai függetlenség közelgő 250. évfordulójával – írja Surján László, az MKDSZ társelnöke.

A jubileum részeként május 17-én „Rededicate 250” címmel rendezvényt tartanak Washingtonban. Trump az „America Prays” kezdeményezéssel országos imára hívta az amerikaiakat.

Az elnök új oktatási iránymutatást jelentett be a vallás és az ima védelmére a közoktatásban, vállalva az ezzel járó jogi vitákat. Beszédében a keresztény hit megújulásáról beszélt, a Biblia-eladások növekedését és a fiatalok fokozódó vallási részvételét említve.

Az imát Amerika „szuperhatalmának” nevezte.

Trump konkrét kormányzati lépéseket is felsorolt: kiterjesztette a Mexikóvárosi Politikát, korlátozta az abortuszt és a „radikális nemi ideológiát” támogató szervezetek finanszírozását, megvágta az ilyen elveket közvetítő iskolák támogatását, korlátozta a kiskorúak nemváltó kezeléseit, és elválasztotta a női és férfi sportot. Kijelentette, hogy kormánya fellép a vallásos hívőket kiszorító ideológiákkal szemben.

Trump beszéde nem politikailag korrekt ígéretekből, hanem megvalósult intézkedésekből áll, és kérdésként veti fel, hogy mindez milyen hatással lesz a nyugati világ más vezetőire. Fordult a szél: Amerika imádkozik és Istenben bízik – zárja gondolatait Surján László.