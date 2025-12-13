Labdarúgó NB I - Keservesen, de győzött a Felcsút a Diósgyőr ellen

Szerző:

A vártnál nehezebben verte meg a borsodi együttest a Fejér vármegyei csapat. Az első hazai gólnál a DVTK kapusa adta a gólpasszt a válogatott Lukácsnak, a második gólnál a vendégcsapat hálóőre elfelejtett helyezkedni, így Lukács közepes erejű lövése egészen a hálóig jutott.

A Felcsút hátrányból fordítva,

Lukács Dániel duplájával

2-1-re nyert otthon a Diósgyőr ellen a labdarúgó Fizz Liga 17. fordulójának szombati játéknapján.

Fizz Liga, 17. forduló:

Puskás Akadémia FC-Diósgyőri VTK 2-1 (1-1)

Felcsút, Pancho Aréna, 1026 néző, v.: Kovács I.

gólszerzők: Lukács (19., 47.), illetve Acolatse (10.)

sárga lap: Szolnoki (78.), illetve Mucsányi M. (16.)

PUSKÁS AKADÉMIA FC:

Szappanos - Favorov, Golla, Markgráf, Ormond-Ottewill - Szolnoki, Duarte - Dárdai (Kern, 80.), Vékony (Okeke, 66.), Nagy Zs. (Soisalo, 80.) - Lukács (Fameyeh, 91.)

DIÓSGYŐRI VTK:

Sentic - Gera, Kecskés (Bárdos, 52.), Szatmári, Bokros - Vallejo (Holdampf, 65.) - Babos (Jurek, 76.), Mucsányi M. (Demeter, 76.), A. Keita, Acolatse - Sajbán (Bényei, 65.)

Remekül kezdett a Diósgyőr, Acolatse révén már a 10. percben megszerezte a vezetést.

A Puskás Akadémia ezután rögtön magához ragadta a kezdeményezést, nem sokkal később pedig Lukács egyenlített, a válogatott támadó egy kipattanót lőtt az üres kapuba.

Ezt követően kiegyenlített játékot láthatott a közönség, a kapuk nem igazán forogtak veszélyben, a szünet előtt még Nagy Zsolt előtt adódhatott volna egy veszélyes lehetőség, de

a válogatott futballista technikai hibát vétett.

Nem sokkal a fordulást követően fordított a házigazda, másfél perc után a korábbi diósgyőri Lukács duplázott. A csatárnak ez volt a 11. találata a szezonban, amivel a góllövőlista élére állt.

Hornyák Zsolt együttese nem tudta lezárni az összecsapást, ez pedig kis híján megbosszulta magát, hiszen percekig úgy tűnt, hogy a DVTK egy pontrúgást követően kiegyenlít,

hosszas VAR-vizsgálat után azonban a játékvezető érvénytelenítette a találatot,

amely pontot ért volna a vendégeknek.