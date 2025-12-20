Labdarúgó NB I - Két védelmi hibájával kikapott a Felcsút a Győrtől

Szerző: MTi/gondola

2025. december 20. 23:36

„Kapusláb" - saját térfélen való labdavesztés a hálóőr részéről. Szappanos Péter, a Felcsút kapusa az első percben odapasszolta a labdát az ETO csatársorának, és a Győr rögtön büntetett. Győri góllal kezdődött a mérkőzés. Ez megpecsételte a további játékot. A hazai csapat nagy fölényben játszott, a Felcsút azonban színvonalasan védekezett. Magának Szappanosnak is volt néhány bravúros védése. A meccs végére azonban ő is elfáradt: a nehéz szögből leadott, a hosszú kapufát elérő ívelést benézte a hálóba. Ebben a gólban az a felcsúti védő is felelős, aki

bambán bámulta, hogy a győri csatár kapura ível.

A Győr 2-0-ra legyőzte a vendég Puskás Akadémiát a labdarúgó Fizz Liga 18. fordulójának szombat esti rangadóján, így a tabella élén tölti a téli szünetet.

A zöld-fehérek sorozatban ötödik sikerükkel

visszavették a vezetést a címvédő Ferencvárostól,

amelyet egy, míg a kupagyőztes Paksot két ponttal előzik meg. A legutóbb ezüstérmes felcsútiak hétpontos hátránnyal az ötödik helyen várják majd a tavaszi szezont.

Fizz Liga, 18. forduló:

ETO FC-Puskás Akadémia FC 2-0 (1-0)

Győr, 4219 néző, v.: Antal

gólszerzők: Benbuali (1.), Njie (83.)

sárga lap: Krpic (41.), Vingler (54.), illetve Szolnoki (20.), Dárdai P. (38.), Okeke (52.), Favorov (67.), Duarte (72.)

ETO FC:

Megyeri - Vladoiu, Csinger, Krpic, Schön - Vitális (Zivkovic, 91.), Vingler - Bánári (Huszár, 73.), Gavric (Tóth R., 87.), Bumba (Njie, 73.) - Benbuali

Puskás Akadémia FC:

Szappanos - Favorov, Golla, Markgráf, Ormonde-Ottewill - Szolnoki (Colley, a szünetben), Duarte - Okeke (Kern, 64.), Dárdai P. (Soisalo, 64.), Nagy Zs. - Lukács (Vékony, 89.)

Álomszerűen kezdődött a meccs a hazaiak számára, ugyanis Szappanos rossz kirúgása után Benbuali már az első percben vezetést szerzett. A győriek lendületben maradtak, nemcsak uralták a meccset, hanem teljesen beszorították az ellenfelüket, így az első tíz percben a vendégek válogatott kapusának kétszer is nagyot kellett védenie.

A folytatásban is maradt a zöld-fehérek mezőnyfölénye, de a támadások már kevesebb veszéllyel fenyegettek, egyedül Vitális remek szabadrúgása tornáztatta meg Szappanost.

A felcsútiak így is örülhettek, hogy megúszták az első 45 percet egygólos hátránnyal, mivel amíg nekik

egyetlen kaput eltaláló kísérletük sem volt,

addig a riválisnak hat is.

Térfélcserét követően kiegyenlítetté vált a játék képe, de ebben a periódusban is a győri kontrák voltak ígéretesebbek, a legnagyobb lehetőséget pedig ismét egy hazai szabadrúgás jelentette, viszont Vitális lövését ezúttal is bravúrral hárította Szappanos.

Az utolsó húsz percben újra egyértelműen a győriek akarata érvényesült, akik sorra vezették a lendületes és kombinatív akciókat, hogy a második góljukkal végleg eldöntsék az összecsapást, így amíg

a hátrányban lévő felcsútiak egyszer sem dolgoztatták meg Megyerit,

addig a túloldalon Szappanos újabb nagyszerű védésekkel tartotta meccsben a csapatát egészen a 83. percig, amikor a csereként beálló Njie tekert okosan a bal sarokba. Az ETO a teljesen megérdemelt győzelemmel éllovasként zárta az őszi szezont.