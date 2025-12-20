Labdarúgó NB I - Két védelmi hibájával kikapott a Felcsút a Győrtől
„Kapusláb" - saját térfélen való labdavesztés a hálóőr részéről. Szappanos Péter, a Felcsút kapusa az első percben odapasszolta a labdát az ETO csatársorának, és a Győr rögtön büntetett. Győri góllal kezdődött a mérkőzés. Ez megpecsételte a további játékot. A hazai csapat nagy fölényben játszott, a Felcsút azonban színvonalasan védekezett. Magának Szappanosnak is volt néhány bravúros védése. A meccs végére azonban ő is elfáradt: a nehéz szögből leadott, a hosszú kapufát elérő ívelést benézte a hálóba. Ebben a gólban az a felcsúti védő is felelős, aki
bambán bámulta, hogy a győri csatár kapura ível.
A Győr 2-0-ra legyőzte a vendég Puskás Akadémiát a labdarúgó Fizz Liga 18. fordulójának szombat esti rangadóján, így a tabella élén tölti a téli szünetet.
A zöld-fehérek sorozatban ötödik sikerükkel
visszavették a vezetést a címvédő Ferencvárostól,
amelyet egy, míg a kupagyőztes Paksot két ponttal előzik meg. A legutóbb ezüstérmes felcsútiak hétpontos hátránnyal az ötödik helyen várják majd a tavaszi szezont.
Fizz Liga, 18. forduló:
ETO FC-Puskás Akadémia FC 2-0 (1-0)
Győr, 4219 néző, v.: Antal
gólszerzők: Benbuali (1.), Njie (83.)
sárga lap: Krpic (41.), Vingler (54.), illetve Szolnoki (20.), Dárdai P. (38.), Okeke (52.), Favorov (67.), Duarte (72.)
ETO FC:
Megyeri - Vladoiu, Csinger, Krpic, Schön - Vitális (Zivkovic, 91.), Vingler - Bánári (Huszár, 73.), Gavric (Tóth R., 87.), Bumba (Njie, 73.) - Benbuali
Puskás Akadémia FC:
Szappanos - Favorov, Golla, Markgráf, Ormonde-Ottewill - Szolnoki (Colley, a szünetben), Duarte - Okeke (Kern, 64.), Dárdai P. (Soisalo, 64.), Nagy Zs. - Lukács (Vékony, 89.)
Álomszerűen kezdődött a meccs a hazaiak számára, ugyanis Szappanos rossz kirúgása után Benbuali már az első percben vezetést szerzett. A győriek lendületben maradtak, nemcsak uralták a meccset, hanem teljesen beszorították az ellenfelüket, így az első tíz percben a vendégek válogatott kapusának kétszer is nagyot kellett védenie.
A folytatásban is maradt a zöld-fehérek mezőnyfölénye, de a támadások már kevesebb veszéllyel fenyegettek, egyedül Vitális remek szabadrúgása tornáztatta meg Szappanost.
A felcsútiak így is örülhettek, hogy megúszták az első 45 percet egygólos hátránnyal, mivel amíg nekik
egyetlen kaput eltaláló kísérletük sem volt,
addig a riválisnak hat is.
Térfélcserét követően kiegyenlítetté vált a játék képe, de ebben a periódusban is a győri kontrák voltak ígéretesebbek, a legnagyobb lehetőséget pedig ismét egy hazai szabadrúgás jelentette, viszont Vitális lövését ezúttal is bravúrral hárította Szappanos.
Az utolsó húsz percben újra egyértelműen a győriek akarata érvényesült, akik sorra vezették a lendületes és kombinatív akciókat, hogy a második góljukkal végleg eldöntsék az összecsapást, így amíg
a hátrányban lévő felcsútiak egyszer sem dolgoztatták meg Megyerit,
addig a túloldalon Szappanos újabb nagyszerű védésekkel tartotta meccsben a csapatát egészen a 83. percig, amikor a csereként beálló Njie tekert okosan a bal sarokba. Az ETO a teljesen megérdemelt győzelemmel éllovasként zárta az őszi szezont.