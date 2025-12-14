Labdarúgó NB I - Kisvárdán kétgólos hátrányból fordított a ZTE, de...

Szerző: MTi/gondola

2025. december 14. 21:05

Nyomasztóan üres lelátó előtt erőlködött a két csapat. Fordulatos meccs bontakozott ki.

A Kisvárda hazai környezetben fordulatokkal teli, izgalmas meccsen 3-3-as döntetlent játszott a Zalaegerszeggel a labdarúgó Fizz Liga 17. fordulójának vasárnap esti zárómérkőzésén.

A ZTE sorozatban négy győzelem után veszített pontokat az élvonalban, míg Révész Attila vezetőedző együttese három kör óta nyeretlen.

Fizz Liga, 17. forduló:

Kisvárda Master Good-Zalaegerszegi TE FC 3-3 (2-2)

Kisvárda, v.: Derdák

gólszerzők: Jordanov (4.), Chlumecky (8.), Szőr (76.), illetve Skribek (28.), Maxsuell Alegria (33.), Amato (60.)

piros lap: Szendrei (93.), Calderón (a lefújást követően)

sárga lap: Molnár G. (49.), Cipetic (73.), Melnyik (85.), illetve Szendrei (10., 93.), Várkonyi (72.), Calderón (85.)

KISVÁRDA MASTER GOOD: Popovics - Cipetic, Jovicic, Chlumecky, Medgyes (Szőr, 68.)- Nagy K. (Körmendi, a szünetben), Melnyik, Molnár G., Bíró (Lippai, 76.), Mesanovic - Jordanov (Matanovic, 68.)

ZALAEGERSZEGI TE FC: Gundel-Takács - Bodnár G., Diego Borges, Várkonyi, Calderón - Kiss B. (Csonka, 84.), Szendrei, Amato, Skribek (Bakti, 73.) - Joao Victor (Lima, 73.), Maxsuell Alegria (Krajcsovics, 84.)

Álomszerűen

kezdett a házigazda Kisvárda, amelynek mindössze nyolc percre volt szüksége ahhoz, hogy véget vessen Gundel-Takács Bence, a ZTE kapusa 429 percen át tartó kapott gól nélküli sorozatának.

A házigazdák ráadásul

két perccel később megduplázták előnyüket,

így a több mint 500 kilométerről érkező vendégek gyorsan nehéz helyzetben találták magunkat.

Ugyanakkor a Zalaegerszeg egyáltalán nem roppant meg a két gyorsan bekapott góltól, innentől kezdve folyamatosan dolgozta ki a helyzeteket, előbb Skribek bombagóljával szépített, majd Maxsuell Alegria találatának köszönhetően már a 33. percben egyenlített. Lendületben is maradt a ZTE, mégis nem sokkal a szünet előtt újra a hazaiak előtt adódott ziccer, a lehetőség azonban kimaradt.

Negyedórával a fordulást követően fordított a ZTE, az argentin Amato első NB I-es gólját szerezte, de kisvártatva érkezett a válasz, Jovicic óriási bedobása az ötösön belülre szállt, onnan pedig a cserént pályára lépő Szőr csúsztatott a hálóba.

A hajrában kis híján a Kisvárda szerezte meg a győzelmet, de a szintén a padról beszálló Matanovic lövése a kapufán csattant.

A ráadás utolsó percében Szendreit második sárgával kiállította a játékvezető, és már a lefújást követően kialakult egy kisebb csetepaté is a futballisták között, melynek következtében Calderón is piros lapot kapott.