Labdarúgó NB I - Már nem a Fradinak van a legjobb kerete az élvonalban

Szerző: MTi/Gondola

2026. január 25. 23:05

Az őszi bajnok Győr hátrányból fordítva 3-1-re győzött a címvédő Ferencváros vendégeként a labdarúgó Fizz Liga 19. fordulójának vasárnap esti rangadóján. Már az első 10 perc után lehetett látni, hogy jó, ha a Fradi megússza döntetlennel. Az ETO ugyanis nemcsak lelkesen, hanem jól is játszott. Egyenrangú ellenfele volt a bajnoknak. Kiderült, hogy a Győr játékoskerete már azonos nívón van a Fradiéval. Nem lehetett tehát várni, hogy az FTC egyértelműen győzzön.

Az ETO sorozatban hatodik sikerét aratta az élvonalban, ráadásul több mint húsz év után tudott nyerni az Üllői úton, melynek köszönhetően négy pontra növelte a különbséget a harmadik helyre visszacsúszó Ferencvárossal szemben.

A fővárosiak ebben az idényben a tíz hazai bajnoki mérkőzésükből már az ötödiket vesztették el, és csupán háromszor tartották otthon a három pontot.

Fizz Liga, 19. forduló:

Ferencvárosi TC-ETO FC 1-3 (0-0)

Groupama Aréna, 8675 néző, v.: Berke

gólszerzők: Kovacevic (49.), illetve Benbuali (61.), Bumba (72.), Stefulj (86.)

sárga lap: Ötvös (88.), illetve Schön (33.), Vitális (40.), Krpic (67.)

FERENCVÁROSI TC:

Gróf - kiválóan védett.

Cissé - a csapat erőssége volt, egy életveszélyes labdaeladástól eltekintve.

Raemaekers - fejlődik, kezdi megközelíteni a Fradi színvonalát.

Szalai G. - alkalmatlan a Ferencvárosban való szereplésre, ismét egy labdavesztéséből kapott kiütést jelentő gólt a Fradi.

(Gruber, 78.) - jól játszott, kevés volt neki ez a 16 perc, korábban kellett volna pályára küldeni.

Makreckis - jól játszott.

Ötvös - nem éri el a Fradi színvonalát, labdákat vesztett, ígéretes helyzetben megyei III. osztálynak megfelelően lőtt.

Madarász - nagyszerűen játszott, egy labdavesztéséből kapta a csapat a 3. gólt, ám itt valószínűleg szabálytalanul szerelték, Berke sípja néma maradt.

Kanichowsky . nem éri el a Fradi színvonalát, érthetetlen, hogy miért kap mindig játéklehetőséget, érthető, hogy lecserélték.

(Abu Fani, 78.) - halvány volt.

Nagy B. - nem éri el a Fradi színvonalát.

Acolatse - jól játszott.

Yusuf, 62.), - erőlködött, eredmény nélkül.

Kovacevic - jól játszott, gólja nagyszerű volt.

(Joseph, 87.) - érthetetlen, hogyan került a Ferencvároshoz.

ETO FC:

Megyeri - nagyszerűen védett.

Vladoiu - határozott közbelépései voltak.

(Tóth R., 57.), - lelkesedett.

Csinger - csapata egyik erőssége volt.

(Boldor, a szünetben) - sokat mozgott.

Krpic - hajtott.

Stefulj - minőségi játékot nyújtott.

Vitális - jobban játszott a Fradi ellen, mint akkor, amikor a válogatottban lépett pályára.

Vingler - erőlködött.

Schön - jól játszott.

(Njie, 57.) - veszélyes volt.

Gavric - bátran játszott.

(Bánáti, 83.) - ígéretes futballista.

Bumba - veszélyesen játszott.

Benbuali . profi teljesítményt nyújtott.

Nagy iramban és szakadó esőben kezdődött a mérkőzés, melynek első tíz percében a Ferencváros beszorította a Győrt, amely aztán hamar felvette a ritmust.

Az első nagy védést Grófnak kellett bemutatnia Benbuali lövésénél, pár perccel később Krpic fejesénél pedig már a ferencvárosi kapus sem tudott segíteni, azonban Nagy a gólvonalról tisztázott.



Ezt követően hiába irányított az ETO, még az ígéretes támadásokból sem jutott el lövésekig, ellenben a hazaiak többet veszélyeztettek, különösen a jobb oldalon agilisan futballozó Makreckis remek beadásainak köszönhetően.

Mindkét oldalon akadt egy nagy védelmi hiba, azonban ezek kihasználatlanul maradtak, így nem született gól a szünetig.

A második félidőt ismét a hazaiak kezdték nagyobb lendülettel, de az első játékrésszel szemben ezt a periódust már nem tudták átvészelni a vendégek, ugyanis a frissen igazolt Kovacevic góllal debütált.

A győriek csak a szerencsének köszönhették, hogy nem kerültek gyorsan kétgólos hátrányba, ugyanis Nagy és Madarász is csak centikkel lőtt a bal, illetve a jobb kapufa mellé.

A vendégek aztán váratlanul az első valamirevaló támadásukból egyenlítettek Benbuali révén.



Döntetlen állásnál nyílt sisakos küzdelem alakult ki, mindkét fél előtt adódott lehetőség, a legnagyobb kétségtelenül Kovacevic előtt, akinek hatalmas ziccerét Megyeri hárította (bár előzőleg les volt). A kihagyott helyzet meg is bosszulta magát, mert egy mesterien, kényszerítőkkel végigvitt akció befejezéseként Bumba találatával fordított a Győr.

A hátralévő bő negyedórában is felváltva forogtak veszélyben a kapuk, az egyik oldalon Ötvös centikkel lőtt a keresztléc fölé, a remekül kontrázó győrieknél pedig a csereként beállt Njie célzott pontatlanul nagy helyzetben, azonban nem sokkal később Stefulj már nem hibázott, ezzel eldöntötte a színvonalas és izgalmas rangadót.

A Rába mindenképpen dobogós lesz a bajnokság végén, tehát nemzetközi szereplésre kap lehetőséget. A nagy kérdés az, hogy majd a nemzetközi kupatalálkozókon is ugyanolyan lelkesedést ad-e, mint amilyet most a Fradi ellen, vagy olyan tesze-tosza játékot mutat be, amilyet Bécsben a Rapid ellen produkált.

