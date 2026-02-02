Labdarúgó NB I - Zárkózik a Fradi, kapaszkodik a Spartacus

Szerző: m4sport, gondola

2026. február 2. 06:06

Kínkeserves küzdelemmel ugyan, de megszerezte a három pontot a Fradi a Paks ellen. Két tizenegyessel ugyan, de pontot mentett az ETO a Vasutas ellen. Mindkét sereghajtó csapat győzött idegenben, de maradtak a kieső helyen.

Fizz Liga, 20. forduló:

MTK Budapest–Kolorcity Kazincbarcika SC 1–3

ETO FC–Debreceni VSC 2–2

Újpest FC–Puskás Akadémia FC 0–1

Diósgyőri VTK–Kisvárda FC 1–1

Paksi FC–Ferencvárosi TC 0–1

Még semmi sem dőlt el. Az ETO az FTC számára lőtávolon belülre került. A Felcsút elkezdett kapaszkodni a dobogó felé.

A Kazinbarcika kiemelkedett a reménytelenség vonala alól.

A bajnoki cím, sőt a dobogós hely sem biztos, a két kieső sem bizonyos. A kötelező küzdelem talán fölemeli a magyar klubfutball színvonalát a következő hónapokban...