Lázár János: Csapataink harcban állnak...(MÁV)

Szerző: Gondola

2026. január 7. 21:17

A MÁV-csoport mintegy ezer munkatársa folyamatos készenlétben dolgozik a havazás okozta problémák elhárításán és a meghibásodások megelőzésén.

Éjszaka és hajnalban is zajlott a munka, több mint 1200 kitérőt takarítottak el, sok helyen többször is az intenzív havazás miatt. Minden bevethető jármű üzemel, a hóügyeletet megerősítették, a személyszállításnál több mint 220 dolgozót rendeltek el rendkívüli szolgálatra. A főváros térségében nappal 300, éjszaka és hajnalban 150 ember végezte a hóeltakarítást és a síkosságmentesítést.