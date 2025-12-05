LED-innováció erősítheti a hazai agráriumot

Szerző: os

2025. december 5. 12:18

Magyar fejlesztésű LED-technológia kínál megoldást az agrárium energiahatékonysági kihívásaira, akár harmadára csökkentve a világítási költségeket.

A Ledium Kft. rendszere stabil, évszaktól független fényviszonyokat biztosít a növények számára, ami különösen a téli hónapokban előnyös. A Magyar Tudományos Akadémia, a Gabonakutató és más intézmények tesztjei is megerősítették a LED-ek előnyeit.

A technológia beltéri zöldfelületeknél és állattartó telepeken is alkalmazható. Mesterházy Csaba, a Ledium alapítója szerint a megfelelő fényspektrum növelheti a növények tápanyagtartalmát is.

Kiadó: Cube-Élmény Kft.

