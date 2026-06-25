Lemondott Őri László, távozik a Baranya Vármegyei Önkormányzat éléről

Szerző: MTI/Gondola

2026. június 25. 09:34

Lemondott a Baranya Vármegyei Önkormányzat közgyűlésének elnöki tisztségéről és képviselői mandátumáról Őri László (Fidesz-KDNP). Az erről szóló írásbeli nyilatkozatát Dunai Péter (Fidesz-KDNP) alelnök olvasta fel a testület csütörtöki, pécsi ülésén.

Őri László nem vett részt az ülésen, és írásbeli nyilatkozatában nem indokolta döntését. A Pécs Aktuál hírmagazin a napokban megjelent, távozási szándékáról szóló cikkében ugyanakkor azt nyilatkozta, hogy pártja strukturális és szervezeti átalakulása miatt kész lemondani tisztségeiről.

A politikus közölte, hogy saját döntése alapján vonul vissza a közélettől, erről előzetesen sem a pártközponttal, sem Orbán Viktor pártelnökkel nem egyeztetett. Hozzátette, a jövőben jogászként szeretne dolgozni, emellett több időt kíván a családjával tölteni.

A hírmagazin arra is emlékeztetett, hogy Őri László választókerületi elnöki feladatokat is ellátott, ez a pozíció azonban a közelmúltban megszűnt a Fideszben.

A nyilvánosan elérhető életrajza szerint Őri László reklám- és szervező szakmenedzser, valamint jogász végzettségű. 2011 és 2014 között ügyvédjelöltként dolgozott, 2010 és 2019 között Pécs önkormányzati képviselője, 2014 és 2019 között a város alpolgármestere volt. A Baranya Vármegyei Önkormányzat közgyűlésének elnöki tisztségét 2019 óta töltötte be.

A többségében Fidesz-KDNP-s képviselőkből álló közgyűlésnek a törvény értelmében saját tagjai közül, titkos szavazással kell új elnököt választania a testület megbízatásának időtartamára.