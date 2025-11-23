Szerző: mti

2025. november 23. 14:05

1999-ben, 26 évvel ezelőtt azért hívtuk életre a Magyar Ifjúsági Konferenciát (MIK), hogy az összekösse a határokkal mesterségesen elválasztott magyar fiatalokat. Ami azóta történt, az egy sikersztori - mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára szombaton Székesfehérváron, a Magyar Ifjúsági Konferencia 45. közgyűlésén.

Varga-Bajusz Veronika elmondta: a MIK célja az is, hogy "megmutassuk magunknak és szomszédainknak, hogy egy magyar sincs egyedül, és a nemzetet nem lehet fizikai határok közé szorítani".

Mára elmondhatjuk, hogy a Magyar Ifjúsági Konferencia küldöttjei az ország, a régió vagy a világ bármely pontjáról érkeztek is, bármennyire más és más háttérrel rendelkeznek, bármennyire is meghatározza identitásukat a Kárpát-medence azon pontja, ahol születtek és ahol élnek, valójában mi mindannyian ugyanahhoz a nemzethez, ugyanahhoz a közösséghez tartozunk, ugyanazokért a célokért küzdünk - fogalmazott.

Az államtitkár rámutatott, hogy manapság a sokszínűség fogalmát azok a körök próbálják kisajátítani, akik a nemzetre nem értékként tekintenek, miközben a valódi sokszínűség éppen az, amit a Magyar Ifjúsági Konferencia képvisel.

Varga-Bajusz Veronika úgy vélte, a Magyar Ifjúsági Konferencia a magyar-magyar kapcsolatok fejlesztéséért, a magyar fiatalok helyzetének javításáért az alapító okiratban lefektetettek mentén már rengeteget tett.

Példaként említette a nyári magyar fesztiválokat és szabadegyetemeket szerte a Kárpát-medencében, a nagynevű felsőoktatási intézményeket, mint a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, amely hamarosan egyetem lesz, a Selye János Egyetem vagy a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, amelyek által mindenhol biztosított a magyar nyelven történő színvonalas oktatás.

A kormány továbbra is stratégiai partnerként tekint a fiatalokra, számos programmal igyekszik segíteni a fiatalok helyzetét: külhonban a közösségek támogatásával, a magyar nyelvű oktatás biztosításával, szakképzés fejlesztésével, az anyaországban pedig akár az első ingatlan megvásárlását biztosító Otthon Start Programmal, a kamatmentes munkáshitellel vagy a 25 év alattiak szja-mentességével - mondta.

Cser-Palkovics András (Fidesz) polgármester kiemelte: a Magyar Ifjúsági Konferenciát alkotó szervezetekkel régóta jó a kapcsolatuk, sok közös programjuknak adott otthont Székesfehérvár a közelmúltban. Jelezte, hogy a diákparlamentek vagy a konferencia vendégül látása mellett legalább ennyire fontosnak érzik, hogy Fehérvár egy modern, szerethető és folyamatosan fejlődő város és közösség legyen, ami elképzelhetetlen a fiatalok, az ifjúság nélkül, ezért is igyekeznek minél jobban bevonni őket a város működtetésébe és fejlesztésébe.