Magyar Péter beijedt

Szerző: mandiner.hu, Gondola

2025. december 15. 17:04

A busóknak igenis van valódi hatásuk: el tudták üldözni Baranya közeléből Magyar Pétert, aki a majmolótúráját megszakítva már nem követte Mohácsra Orbán Viktort - olvasható a Mandiner.hu-n.

Mint írják, a polgári tábor egyre nagyobb lendületben van, amit a mohácsi háborúellenes gyűlés ereje is mutatott. Kisvárosban nagy közönséggel és összetartó közösséggel mutatott erőt a jobboldal. Eközben a Tisza már Budapesten is apadni látszik, hiszen az sem volt elég, hogy az óbaloldallal összeálltak egy tüntetésre.