Labdarúgó NB I - Csak két tizenegyessel tudott pontot menteni az ETO a Vasutas ellen

Szerző: m4sport.hu

2026. január 31. 18:37

Noha a Debreceni VSC az 50. percben még kétgólos előnyben volt Győrben, az ETO Vitális Milán két büntetőjével (a másodikat a 95. percben értékesítette a középpályás) 2–2-es döntetlenre mentett a Fizz Liga 20. fordulójának szombati játéknapján.

Fizz Liga, 20. forduló:

ETO FC-Debreceni VSC 2–2 (0–1)

Győr, ETO Aréna, 5059 néző, v.: Rúsz

gólszerzők: Vitális (65., 95., mindkettőt 11-esből), illetve Szuhodovszki (38.), Komáromi (50.)

sárga lap: Csinger (20.), Gavric (54.), Krpic (69.), illetve Vajda (64.), Gordic (87.)

ETO FC: Megyeri – Vladoiu, Csinger, Krpic, Stefulj – Vingler (Tóth, 81.), Vitális – Bánáti (Njie, a szünetben), Gavric (Schön, 57.), Bumba (Piscsur, 81.) – Benbuali

Debreceni VSC: Erdélyi – Guerrero (Vajda, 52.), Lang, Mejías, Kusnyír – Szűcs, Youga – Komáromi (Gordic, 84.), Dzsudzsák (Batik, 84.), Cibla (Bermejo, 68.) – Szuhodovszki (Bárány, 68.)

Összességében kiegyenlített küzdelmet hozott a két együttes összecsapásának első félideje, melynek során

a vendégek voltak veszélyesebbek,

és nemcsak azért, mert több kapura lövésük volt, hanem azért is, mert pontosabbak voltak a próbálkozásaik. A mérkőzés első harminc perce kevesebb izgalmat hozott, ebben a periódusban a védekezésben szervezetten és fegyelmezetten futballozó Debrecen nem engedte magára erőltetni a győriek akaratát.

A hazaiak ennek ellenére becsülettel próbálkoztak, de hiába volt náluk többet a labda, a vezetést nem sikerült megszerezniük. Nem úgy a DVSC-nek, amely a félidő hajrájában Szuhovodszki egyéni megoldása és kiváló lövése nyomán előnybe került. Az utolsó percben egyenlíthetett volna a Győr, mert úgy tűnt, Erdélyi kapus

a gólvonalon túlról ütötte ki a labdát, de a videobírós ellenőrzést követően a játékvezető nem ítélt gólt.

Fordulás után azonnal támadólag lépett fel az ETO, de az első ellenakcióból a vendégek duplázták meg az előnyüket: Dzsudzsák kiváló beadását Komáromi juttatta a győri kapuba. A hazaiaknál csereként szállt be Schön, akinek ez volt a századik NB I-es meccse, ráadásul pályára lépése után néhány perccel büntetőt harcolt ki. Az ítélet csak VAR-ellenőrzés alapján született meg, de aztán a tizenegyest Vitális higgadtan, nagy erővel lőtte a jobb alsó sarokba.

A szépítés meghozta a Győr kedvét, amelynek azonban egészen a ráadásig és Batik kezezéséig kellett várnia, hogy valódi esélye nyíljon az egyenlítésre: a szabálytalanság miatt megítélt tizenegyest újfent Vitális váltotta gólra, ezzel pedig egy pontot végül sikerült otthon tartania a Rába-parti együttesnek. A meccs nagyon feszült körülmények között ért véget, a játékvezető

mindkét vezetőedzőnek, Borbély Balázsnak és Sergio Navarrónak is felmutatta a piros lapot

a hosszabbításban, amely végül 15 perces volt, így a találkozó a 105. percben ért véget.

A Rába-parti csapat ezzel megőrizte november 21-e óta tartó veretlenségét az élvonalban, a hajdúsági együttes pedig idegenben immár három találkozó óta nem kapott ki az NB I-ben.