Labdarúgó NB I - Az MTK ellen szakította meg nyeretlenségi sorozatát a Barcika

Szerző: MTI

2026. január 31. 16:04

A sereghajtó Kazincbarcika 3-1-re nyert az MTK Budapest vendégeként a labdarúgó Fizz Liga huszadik fordulójának szombati nyitómérkőzésén.

Az újonc együttes a sikerével megszakította a kilenc körön át tartó nyeretlenségi sorozatát,

de így sem mozdult el az utolsó helyről, hátránya pedig négy pont az éppen bennmaradást jelentő, tizedik Diósgyőr mögött.

Fizz Liga, 20. forduló:

MTK Budapest-Kolorcity Kazincbarcika SC 1-3 (1-2)

Új Hidegkuti Nándor Stadion, v.: Bognár

gólszerzők: Polievka (45.), illetve Rácz (3.), Radkowski (44.), Major (75.)

sárga lap: Varju (45+4.), Németh H. (71.), illetve Slogar (72.), Rácz (85.)

MTK Budapest: Hegyi - Varju (Bévárdi, 77.), Beriasvili, Szépe, Vitályos - Kerezsi (Jurek, 59.), Horváth A. (Kata, a szünetben), Németh H., Molnár Á. (Jurina, 77.) - Átrok (Németh K., 59.), Polievka

Kolorcity Kazincbarcika SC: Gyollai - Baranyai, Rácz, Radkowski, Ferenczi - Ubochioma (Smajlagic, 92.), Berecz, Kártik (Slogar, 64.), Meszhi - Ikoba (Könyves, a szünetben), Major (Ferencsik, 92.)

A mérkőzés elején egy szöglet után vezetést szereztek a vendégek,

ezt követően a hazaiak egyértelmű fölényben futballoztak, hamar összejött volna az egyenlítés is, ha nem lép közbe a videobíró, amely les miatt érvénytelenítette Molnár Ádin találatát. Az MTK hiába támadta végig az első félidőt, a befejezések többnyire pontatlanok voltak, ritkábban pedig Gyollai védett. A kihagyott lehetőségek megbosszulták magukat, mert a Kazincbarcika második helyzetét is gólra váltotta, de sokáig nem örülhetett a magabiztos előnynek, mert közvetlenül a szünet előtt szépített a kék-fehér együttes.

A térfélcserét követően ismét szögletből veszélyeztetett a sereghajtó, ám ezúttal Hegyi két nagy védéssel megóvta a kapuját a góltól. Ezt leszámítva továbbra is nagy mezőnyfölényben játszott az MTK, amely ennek ellenére képtelen volt betalálni, hiába voltak meg a helyzetei az egyenlítéshez.

Negyedórával a vége előtt a

szórványos vendég kontrák egyikének végén Major fejjel volt eredményes,

ezzel eldöntötte a három pont sorsát, ugyanis innentől a Kazincbarcika már többet tudta birtokolni a labdát, sőt további gólokat szerezhetett volna a szétesett rivális ellen. A hosszabbításban aztán újra volt két ziccere a fővárosiaknak, de még a szépítés sem jött össze, így a hatékonyabban futballozó Kazincbarcika több mint három hónap után tudott ismét nyerni az élvonalban.