Amikor a mémfagyi visszanyal: Amelia, a "szélsőjobbos" lila hajú lány

Szerző: Gondola

2026. január 30. 14:06

Angliában is új szelek fújnak? A mesterséges intelligencia által létrehozott brit iskoláslány, Amelia karaktere találkozott a patriótákkal, majd elszabadult.

Amelia – a lila hajú „goth lány” – néhány hét alatt nemzetközi mémmé és kulturális jelenséggé vált. A karakter eredetileg egy brit belügyminisztérium által támogatott, radikalizmus-ellenes oktatási játék része volt, amelynek célja az volt, hogy a 13–18 éveseket eltérítse a „szélsőjobboldali” ideológiáktól.

A kezdeményezés azonban visszafelé sült el: Amelia „kiszabadult” a játék kereteiből, és az interneten – főként az X-en – jobboldali, patrióta üzenetek hordozójává vált. AI-generált videókban London utcáin vagy akár a brit parlamentben jelenik meg, patrióta kijelentéseket tesz, bevándorló- és saríaellenes narratívákat közvetít, sőt politikusokkal, például Keir Starmerrel is „vitázik”.

A karakter könnyen újraértelmezhető és adaptálható, ezért gyorsan terjedt különböző stílusokban (manga, „valósághű” AI-verziók), és néhány hét alatt napi tízezres posztmennyiséget generált. A jelenség üzleti irányt is vett: megjelent egy Amelia-tematikájú kriptovaluta, amelyet még Elon Musk egy megosztása is felerősített.

A játékot fejlesztő Shout Out UK vezetője szerint ez „a gyűlölet aprópénzre váltása”, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az eredeti játék tantermi kiegészítőnek készült, és az iskolákból érkező visszajelzések pozitívak. Elemzők szerint a mém elsősorban fiatal férfiakat szólít meg, és jól mutatja, hogyan használják a patrióta online közösségek is egyre ügyesebben a mesterséges intelligenciát, a szexualizált ábrázolást és a mémkultúrát a saját politikai agendájuk terjesztésére.