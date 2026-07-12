Magyar vendégvándor halt meg a Kamniki-Savinjai-Alpokban

Szerző: MTI

2026. július 12. 20:33

Holtan találtak egy 56 éves magyar túrázót a Kamniki-Savinjai-Alpokban - közölte vasárnap a kranji rendőrkapitányság.

A szlovén rendőrséget szombaton kora délután az osztrák hatóságok értesítették a férfi eltűnéséről. A túrázó július 9-én indult el az észak-szlovéniai, az osztrák határ közelében fekvő Jezerskóból a Ceska koca menedékház felé. Innen

a Kamniki-Savinjai-Alpok legmagasabb csúcsa, a 2558 méteres Grintovec megmászását tervezte.

A kutatásban a rendőrök mellett hegyimentők és helikopteres mentőegység is részt vett. A férfi holttestét a helikopter személyzete a Grintovec-hegytömbben, a Mlinarsko sedlo nevű hegyi nyereghez vezető Frischauf-út alatt fedezte fel.

A rendőrség szerint a túrázó

a mélybe zuhant, és sérülései következtében a helyszínen életét vesztette.

Holttestét helikopterrel szállították le a hegyről.

Az első értesülések szerint baleset történt. A rendőrség az ügyben tett megállapításairól tájékoztatja az illetékes ügyészséget.