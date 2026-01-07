MÁV: a menetrendszerű közlekedés a szerda délutáni órákra állhat helyre

Szerző: Gondola

2026. január 7. 14:35

Az éjszakai havazás után a vasúti közlekedés elindult, de több vonalon váltóhibák nehezítik a reggeli forgalmat, ezért számos járat késéssel közlekedik – közölte a MÁV.

A Dunántúlon az InterCityk többsége menetrend szerint jár, míg a keleti országrészben és a győri fővonalon 10–50 perces menetidő-növekedésre kell számítani, egyes InterCityknél ennél is nagyobb késések fordulnak elő. Több elővárosi és regionális vonalon korlátozások vannak érvényben, illetve pótló közlekedési lehetőségeket biztosítanak, egyes szakaszokon buszokkal. A vasúttársaság tájékoztatása szerint a hibák elhárítása folyamatos, és a menetrendszerű közlekedés várhatóan a szerda délutáni órákra állhat helyre.