Megalakult a Fidesz-frakció - Kövér és Rogán sem ül be a parlamentbe

Szerző: MTI, Gondola

2026. április 27. 16:04

Orbán Viktorhoz és Semjén Zsolthoz hasonlóan nem lesz képviselő Kövér László és Rogán Antal, viszont átveszi mandátumát Lázár János és Szijjártó Péter is.

Megalakult az új Fidesz-frakció, amelynek névsorát hétfőn Gulyás Gergely frakcióvezető a képviselőcsoport zárt ülése után a Facebookon tette közzé. Gulyás Gergely leköszönő Miniszterelnökséget vezető miniszter – akit a zárt ülésen hivatalosan is a 44 tagú Fidesz-frakció vezetőjének választottak – közölte: a Fidesz-KDNP színeiben 52-en szereztek mandátumot az országgyűlési választáson, tízen győztek egyéni körzetben, 42 képviselő – ezen belül a külön frakciót alkotó 8 KDNP-s – pedig országos listán jutott be.

Az országos listáról bejutottak közül 25-en döntöttek úgy, hogy nem veszik fel mandátumukat – tette hozzá, jelezve, hogy ez most 24 esetben történik meg,

Orbán Balázs, a leköszönő miniszterelnök politikai igazgatója ugyanis júliusban lesz EP-képviselő, és helyére Szeres Pál érkezik haza a magyar Országgyűlésbe.

Frakcióvezető-helyettes lesz Kocsis Máté eddigi frakcióvezető és Balla György frakcióigazgató, valamint a hét szóvivő, aki a politikai vitákban a Fideszt képviselni fogja – közölte Gulyás Gergely.